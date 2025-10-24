Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El policía Abelardo Martínez recibe la medalla a las buenas prácticas en educación vial

Este premio, el tercero que recibe este año, pone en valor su trayectoria

C. Hierro
24/10/2025 19:08
El policía Abelardo Martínez, tras recibir la medalla estraordinaria
El policía Abelardo Martínez, junto a otros compañeros, tras recibir la medalla estraordinaria
Cedida

El policía local Abelardo Martínez cuenta con un nuevo reconocimiento a su implicación en la movilidad segura tras recibir la Medalla extraordinaria a las Buenas Prácticas en Educación Vial a través de la Asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía y la Fundación Smart Baby. “Me hace mucha ilusión porque Andalucía es una de las comunidades referente en seguridad vial y que hayan pensado en mí me anima a seguir trabajando”, señaló Martínez tras recibir el galardón.

Este nuevo premio pone, una vez más, el valor la trayectoria del creador de la marioneta del Poli Paco para acercar desde hace años la seguridad vial a las aulas. Este es el tercer premio que recibe este año Abelardo Martínez tras ser distinguido con la Medalla de Oro en Seguridad Vial en la quinta Convención Nacional de Policías Locales sobre Movilidad y Seguridad Vial en Valladolid y la Medalla de Oro en Educación Vial en el Congreso Global Mobility Call celebrado en Madrid.

Martínez inició su trayectoria impartiendo formación en seguridad vial en 2008 pero, no fue hasta el 2012 cuando creó su reconocida marioneta, guiñol al que le siguieron, con el tiempo, otros como Ero el Bombero, el Abuelo Nicolás o la Poli Lola.

