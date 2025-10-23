La Diputación aporta 900.000 euros para la reforma del edificio Multiusos de Portonovo

Un momento de la firma entre Luis López y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín Cedida

l presidente de la Diputación, Luis López y el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, firmaron ayer un convenio de colaboración para llevar a cabo la reforma integral del edificio Multiusos de Portonovo. El acuerdo señala que el organismo oficial aportará 900.000 euros para financiar la obra, mientras que el Concello pagará 357.600 euros, ya que la obra está valorada en 1,25 millones.

El proyecto de reforma propone una nueva distribución del edificio con el objetivo de mejorar su funcionalidad y accesibilidad.

Las obras

Está previsto que, una vez terminados los trabajos, se cree en la planta baja un espacio multiusos, en la primera planta otro que contará con cocina para cursos con acceso propio y, el segundo piso, se destine a albergar los despachos y la sala de reuniones para servicios sociales. Además, el proyecto recoge la renovación de las aulas de la escuela de mayores que se ubican en la tercera planta con servicios informáticos y audiovisuales y la creación de una sala de estudios en la planta bajo cubierta.

Entre las obras contempladas destaca la renovación total de la cubierta y de la fachada, los trabajos de aislamiento térmico, la sustitución del pavimento interior y la renovación de las escaleras o rodapiés. Además, también se cambiará la carpintería de madera y metálica, la vidrería y pintura y se contempla la construcción de algún tabique nuevo de ladrillo.

En consecuencia, todos estos trabajos que contarán con la colaboración económica del Plan Extra, coinciden ambos políticos, serán clave para proporcionar servicios municipales y acoger espacios para los vecinos de Sanxenxo.

“Son proxectos complexos, pero cando ao outro lado da mesa tes a outra persoa como o alcalde de Sanxenxo permite que sexan realidade en tempo e forma e que todas esas cuestións que os veciños necesitan pasan so papel á realidade”, reconoció López tras la firma del convenio.

Por su parte, el regidor sanxenxino también quiso poner en valor el apoyo del gobierno provincial y agradeció “a axilidade coa que se están facenco plans como este desde que Luis López é presidente da Deputación, así como o apoio que nos está dando a Sanxenxo para un proxecto que vai permitir que os veciños estean mellor atendidos”

Otras ayudas

Además de la ayuda recibida por parte de la Diputación a través del Plan Extra para la renovación integral del edificio en Portonovo, el Concello de Sanxenxo también se beneficiará de cerca de 2,3 millones de euros a través de programas del servicio de cooperación como son el Plan +Provincia y el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas.

En este sentido, la semana pasada se firmó un convenio a través del cual, el municipio recibirá una ayuda de más de dos millones de euros por parte de la Diputación para iniciar la contratación del proyecto que permitirá la mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial que une las zonas de Noalla y Aios.