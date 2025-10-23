El Real Club Náutico sustituye el gasoil por bombas de calor de aerotermia

Imagen del Real Club Náutico de Sanxenxo Cedida

El Real Club Náutico de Sanxenxo avanza en su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética al sustituir sus calderas de gasoil por un moderno sistema de climatización basado en bombas de calor de aerotermia.

Esta nueva instalación, que se enmarca dentro de un proyecto estratégico de ja Junta Directiva, aprovechará la potencia generada por las placas solares fotovoltaicas que el club incorporó hace dos años como parte de su plan de transición energética.

Reducción del consumo

El objetivo de la instalación de este sistema es reducir de manera significativa el consumo de combustibles fósiles, así como la huella de carbono y la emisión de gases contaminantes.

"Nuestro objetivo es construir un club náutico más eficiente, responsable y respetuoso con el entorno. Este proyecto supone un paso decisivo dentro de nuestra estrategia medioambiental y refuerza el compromiso del RCNS con el mar y el entorno que nos rodea", afirmó Modesto Prieto, responsable de infraestructuras del club.

Además, señalan, las bombas de calor de aerotermia permitirán mejorar el confort térmico de las instalaciones con un menor consumo, optimizando los recursos disponibles y reduciendo los costes.

Desde el RCNS señalan que este proyecto reafirma su voluntad de convertirse en un referente en sostenibilidad dentro del sector náutico gallego y nacional, contribuyendo activamente a la preservación del medio marino y al desarrollo de un modelo energético más limpio refrenando sus sellos de Galicia Calidade, el de Q de calidad y el de la S de Sostenibilidad, así como la bandera azul para su puerto deportivo.