El hotel Galatea premiado como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España

El hotel Galatea, de cuatro estrellas, en Sanxenxo se cuela entre los mejores alojamientos con circuito de spa y cena de España.

El ranking fue elaborado por los usuarios del portal www.aladinia.com, web número uno en el país en regalos experiencia.

Lo que destacaron los clientes sobre este hotel sanxenxino fue, además de su moderno circuito spa, con jacuzzi, saunas, bañera de hidromasaje, hamman y zona de relajación la calidad de su cocina, en la que destacan los productos frescos del mar y de la huerta local. Igualmente, los usuarios del portal señalaron la fantástica ubicación del hotel en un ambiente marinero, con un puerto lleno de vida y con paisajes que combinan mar y montaña.

Otros establecimientos

El hotel Galatea, de Sanxenxo comparte la clasificación con otros nueve repartidos en diferentes localidades de España.

Así, en este ranking destaca el hotel Hospes Palau de la Mar en Valencia, el hotel Arima & Spa en San Sebastián, el hotel Hipotels Barrosa Palace & Spa en Chinclana de la Frontera, el hotel Termes de Montbrió en Tarragona, el hotel Hospes Maricel & Spa en Palma de Mallorca, el hotel La Caminera Club de Campo en Torrenueva, el hotel JW Marriott Madrid en Madrid, el hotel Hospes Palacio del Bailío en Córdoba y el hotel Hospes Palacio de Arenales & Spa en Cáceres.