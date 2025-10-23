Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El hotel Galatea premiado como uno de los mejores con circuito de spa y cena de España

El ranking fue elaborado por los usuarios del portal www.aladinia.com

C. Hierro
23/10/2025 16:46
Imagen de las instalaciones del hotel en Sanxenxo
Imagen de las instalaciones del hotel en Sanxenxo
Página web del hotel

El hotel Galatea, de cuatro estrellas, en Sanxenxo se cuela entre los mejores alojamientos con circuito de spa y cena de España. 

El ranking fue elaborado por los usuarios del portal www.aladinia.com, web número uno en el país en regalos experiencia.

Lo que destacaron los clientes sobre este hotel sanxenxino fue, además de su moderno circuito spa, con jacuzzi, saunas, bañera de hidromasaje, hamman y zona de relajación la calidad de su cocina, en la que destacan los productos frescos del mar y de la huerta local. Igualmente, los usuarios del portal señalaron la fantástica ubicación del hotel en un ambiente marinero, con un puerto lleno de vida y con paisajes que combinan mar y montaña.

Otros establecimientos

El hotel Galatea, de Sanxenxo comparte la clasificación con otros nueve repartidos en diferentes localidades de España.

Así, en este ranking destaca el hotel Hospes Palau de la Mar en Valencia, el hotel Arima & Spa en San Sebastián, el hotel Hipotels Barrosa Palace & Spa en Chinclana de la Frontera, el hotel Termes de Montbrió en Tarragona, el hotel Hospes Maricel & Spa en Palma de Mallorca, el hotel La Caminera Club de Campo en Torrenueva, el hotel JW Marriott Madrid en Madrid, el hotel Hospes Palacio del Bailío en Córdoba y el hotel Hospes Palacio de Arenales & Spa en Cáceres.

Te puede interesar

Imagen de una limpieza de playas en la Illa de Arousa

Decenas de voluntarios retiran 60 kilos de basura en la playa meca de Area de Cruz
C. Hierro
Colas en la inauguración de la Festa do Marisco de este año

Cacabelos cuantifica el impacto de la Festa do Marisco en O Grove en "seis ou sete millóns"
C. Hierro
Imagen del Real Club Náutico de Sanxenxo

El Real Club Náutico sustituye el gasoil por bombas de calor de aerotermia
C. Hierro
Un edificio de viviendas turísticas en Vilagarcía

El Bloque valora en positivo el primer paso de tasas más duras para las viviendas turísticas
Fátima Frieiro