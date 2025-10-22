Solo el 20% de hoteles y un 30% de restaurantes se mantienen abiertos en temporada baja

Fachada de uno de los hoteles de Sanxenxo abierto en temporada baja Gonzalo Salgado

Sanxenxo es la red hotelera más grande del norte de España ya que ofrece a los turistas un total de 12.182 plazas divididas entre 128 hoteles, 54 apartamentos turísticos, 57 pensiones y seis casas rurales. Lo que diferencia a estos establecimientos de otros instalados en grandes ciudades, es que la mayor parte están cerrados unos seis meses al año.

Así, tal y como señala Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), en temporada baja únicamente están abiertos el 20%. “Lo bueno que tenemos es que hay disponibles establecimientos de todas las categorías para los visitantes y no hay problema de alojamiento”, señala Martínez.

Restaurantes

Por otra parte, el presidente de CETS indica que en el sector de la hostelería el cierre es superior debido al mayor número de restaurantes que hay en el municipio. Así, estima que durante estos meses únicamente están disponibles “un 30%” de los restaurantes de la localidad y que, en ocasiones, éstos mismos coinciden en las fechas de vacaciones lo que limita mucho la oferta a los visitantes.

Tal y como comenta Martínez tanto para el sector de la hostelería como para el del turismo en Sanxenxo hay tres grandes grupos, aquellos que únicamente abren los meses de verano (cada vez la temporada se alarga más), los que lo hacen desde Semana Santa hasta el mes de octubre (en este grupo se encuentran la mayoría) y aquellos que están disponibles para los turistas durante todos los meses del año.