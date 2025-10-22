Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Solo el 20% de hoteles y un 30% de restaurantes se mantienen abiertos en temporada baja

Desde el Consorcio de Empresarios Turísticos señalan que funcionan establecimientos de todas las categorías

C. Hierro
22/10/2025 21:10
Fachada de uno de los hoteles de Sanxenxo abierto en temporada baja
Fachada de uno de los hoteles de Sanxenxo abierto en temporada baja
Gonzalo Salgado

Sanxenxo es la red hotelera más grande del norte de España ya que ofrece a los turistas un total de 12.182 plazas divididas entre 128 hoteles, 54 apartamentos turísticos, 57 pensiones y seis casas rurales. Lo que diferencia a estos establecimientos de otros instalados en grandes ciudades, es que la mayor parte están cerrados unos seis meses al año.

Así, tal y como señala Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), en temporada baja únicamente están abiertos el 20%. “Lo bueno que tenemos es que hay disponibles establecimientos de todas las categorías para los visitantes y no hay problema de alojamiento”, señala Martínez.

Restaurantes

Por otra parte, el presidente de CETS indica que en el sector de la hostelería el cierre es superior debido al mayor número de restaurantes que hay en el municipio. Así, estima que durante estos meses únicamente están disponibles “un 30%” de los restaurantes de la localidad y que, en ocasiones, éstos mismos coinciden en las fechas de vacaciones lo que limita mucho la oferta a los visitantes.

Tal y como comenta Martínez tanto para el sector de la hostelería como para el del turismo en Sanxenxo hay tres grandes grupos, aquellos que únicamente abren los meses de verano (cada vez la temporada se alarga más), los que lo hacen desde Semana Santa hasta el mes de octubre (en este grupo se encuentran la mayoría) y aquellos que están disponibles para los turistas durante todos los meses del año.

Te puede interesar

Mariola Sampedro defendió que tendrá más ediles para defender los intereses vecinales

Mariola Sampedro cifra en un 13% el ahorro de su gobierno local en Ribeira, mientras que el exalcalde lo rebaja hasta cerca del 3%
Chechu López
Remeseiro conduce el balón en una acción del duelo del pasado domingo

Remeseiro: “Ser fieles a nuestra idea nos va a permitir esta arriba”
Gonzalo Sánchez
Blanca Manivesa en el partido ante León en el Sara Gómez

Blanca Manivesa, a la espera de unas pruebas médicas para conocer si podrá viajar a Cataluña
María Caldas
Fernando Otero y el resto de representantes del PSOE en el último pleno de Sanxenxo

El PSOE propone destinar la finca de As Cunchas a la creación de vivienda protegida y aparcamiento público
C. Hierro