Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo acondiciona sus seis cementerios para la celebración del Día de Difuntos

Se encargan de podas, limpiezas, acondicionamiento de los pavimentos y revisión de los puntos de luz

C. Hierro
22/10/2025 19:00
Imagen de uno de los cementerios de Sanxenxo
Imagen de uno de los cementerios de Sanxenxo
Cedida

El Concello de Sanxenxo ha comenzado con el acondicionamiento de los seis cementerios del municipio para la celebración del Día de Difuntos y el Día de Todos los Santos. Los trabajos son diversos y se basan en la revisión de los puntos de luz y agua, la poda y limpieza de zonas y espacios comunes y la mejora de los pavimentos.

En concreto, en el cementerio de Sanxenxo, este año la concejalía de Servicios y Mantenimiento dirigida por Yago Torres, continuó con el adoquinado de cinco pasillos centrales que estaban en tierra después de que el año pasado se hiciera lo mismo en la entrada principal. En total, se mejoró el pavimento en una superficie de 90 metros cuadrados con adoquín en buen estado retirado de la Praza do Pazo tras la obra.

En cuanto el resto de cementerios, el Concello colabora con los gestores de los camposantos de Nantes, Portonovo, Noalla y Vilalonga, en lo que se refiere a tareas de limpieza, así como trabajos de mantenimiento.

Además, para contribuir a la mejora de los camposantos durante estas fechas, operarios municipales revisarán las zonas ajardinadas y comunes, los puntos de luz y agua y los viales de acceso para mejorar y reforzar la seguridad viaria e interior.

