Sanxenxo

La asociación Andarela organiza una ruta con la Santa Compaña

La cita es el próximo sábado 15 de noviembre

C. Hierro
22/10/2025 17:55
Participantes en la ruta organizada por la asociación Andarela el año anterior
Participantes en la ruta organizada por la asociación Andarela el año anterior
Cedida

La asociación Andarela organiza, un año más, una de sus actividades más populares, la "Andaina coa compaña". En esta ocasión, la fecha escogida para la ruta es el próximo sábado 15 de noviembre, a partir de las ocho y media de la tarde.

El punto de partida es la playa de A Lanzada, lugar desde el que los participantes se trasladarán al entorno de la capilla para disfrutar de la vista a las islas Ons y pasear por la costa para disfrutar del sonido del mar por la noche.

Está previsto que la ruta tenga una duración de hora y media, aproximadamente y el trayecto es de poca dificultad. Esto significa que es apto para todos los públicos, incluidos niños, carritos de bebés e incluso perros (siempre y cuando vayan con correa).

Desde la asociación recomiendan a aquellos que quieran disfrutar de esta actividad vestirse para la ocasión y, en vez de linternas, portar velas o candelabros.

La participación en la "Andaina coa compaña" es totalmente gratuita y únicamente se debe asistir al punto de encuentro el día y la hora concertada. Aquellos que quieran más información pueden ponerse en contacto con los organizadores en andarelaasociacion@gmail.com.

