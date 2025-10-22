Mi cuenta

Sanxenxo

El PSOE propone destinar la finca de As Cunchas a la creación de vivienda protegida y aparcamiento público

Los socialistas que Sanxenxo vive una grave crisis de acceso a la vivienda

C. Hierro
22/10/2025 20:57
Fernando Otero y el resto de representantes del PSOE en el último pleno de Sanxenxo
Mónica Ferreirós

El grupo socialista propone al Concello que, tras cambiar el uso de la parcela de As Cunchas a equipamiento público y no explicar para qué se utilizará, ésta se emplee para construir vivienda pública y un aparcamiento.

Desde el PSOE señalan que Sanxenxo se encuentra en una “grave crise de acceso á vivenda, con prezos de compra e alugueiro polas nubes e rendas que superan amplamente os 800 euros ao mes” y, mientras, el parque de vivienda pública “é prácticamente inexistente”.

Además, señalan que en el municipio cada vez hay más “vivenda de luxo” lo que provoca que haya menos opciones para las familias o jóvenes que quieren vivir en Sanxenxo todo el año.

De la misma manera, los socialistas indican que el aparcamiento público también es necesario, ya que es importante dar “resposta á grave escaseza de prazas de estacionamiento no centro urbano” y facilitar el acceso tanto a los vecinos y visitantes, además de reducir la saturación del tráfico.

“A cidadanía ten dereito a saber para que se van empregar uns terreos que custaron unha fortuna. Non se pode aprobar un cambio de uso sen explicar o destino do solo público”, señalan en el comunicado los socialistas de Sanxenxo.

