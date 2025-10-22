El Concello renueva el suelo de las aulas de la escuela infantil de O Tombo

Imagen del nuevo suelo instalado en la escuela infantil de O Tombo Cedida

La concellería de Educación de Sanxenxo llevó a cabo la renovación del pavimento interior de todas las aulas de la escuela infantil de O Tombo por uno vinílico.

La mejora, que cuenta con una partida de fondos municipales que asciende a 11.979 euros, tiene como objetivo ofrecer una mayor confortabilidad a los usuarios. Además, este tipo de pavimento es más resistente a la humedad y al desgaste, lo que lo convertirá en espacios más cálidos, silenciosos y fáciles de limpiar.

Escuelas infantiles

Sanxenxo cuenta con dos escuelas infantiles municipales, O Tombo y O Revel, con 121 plazas repartidas entre cero a un año (24), de uno a dos (39) y de dos a tres (58). El servicio que se ofrece incluye, tanto la atención educativa, la guardia y el cuidado de los menores, como la cocina y la elaboración de menús que están supervisados por una dietista.

Este servicio, señalan desde el Concello, se adjudicó hace un mes a la empresa Promoción de la Formación Las Palmas, anterior concesionaria del servicio. El nuevo contrato aumenta la cuantía respecto al anterior en 771.072 euros hasta los 3,1 millones durante los cuatro años que dura el servicio.

Cada una de las escuelas infantiles abre durante un mínimo de ocho horas diarias, cinco días a la semana y los doce meses del año.