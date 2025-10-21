Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo licita la instalación de una gran carpa de Navidad en la Praza do Mar por 89.903 euros

Está previsto que se coloque desde el 5 de diciembre al 6 de enero

C. Hierro
21/10/2025 20:20
Infografía del Pazo do Nadal previsto en Sanxenxo
Infografía del Pazo do Nadal previsto en Sanxenxo
Cedida

El Concello de Sanxenxo saca a licitación el alquiler de una gran carpa para crear un “Pazo de Nadal” por 89.903 euros. La instalación que se colocará en la Praza do Mar contará con más de dos mil metros cuadrados y dispondrá de un ancho mínimo de 30 metros y con hasta cuatro espacios diferentes.

El objetivo es que en esta carpa se aglutinen muchas de las actividades festivas, así se instalará un mercadillo navideño, un área de juego y ocio, un espacio gastronómico con diferentes foodtrucks y una zona para actuaciones y actividades. Desde la concellería de Cultura y Eventos, que dirige Elena Torres, esperan que el espacio permanezca abierto desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero.

Imagen de la carpa prevista para Navidad en Sanxenxo
Imagen de la carpa prevista para Navidad en Sanxenxo
Cedida

Además, el Concello también tiene abierto el proceso de adjudicación del alumbrado navideño que salió a licitación por 360.000 euros para los dos próximos años. En total, esta Navidad en Sanxenxo se colorarán un total de 345 elementos decorativos que estarán repartidos por 84 espacios diferentes de las siete parroquias que forman el municipio. Como en años anteriores, la decoración deberá contar con tecnología de alta eficiencia y equipos homologados.

