Pontevedra celebra este fin de semana la tercera edición de la Feria de Animais de Compañía

Un momento de la presentación III Fira de Animais de Compañía Cedida

El concello de Pontevedra acoge este fin de semana la tercera edición de la Feira de Animais de Compañía en el Pazo da Cultura. La programación del evento, que comienza el viernes a las seis de la tarde, incluye tanto exhibiciones como concursos, expositores y stands de información y venta de artículos. Además, están previstos diferentes coloquios y el recinto contará con una zona de juegos para los niños. A diferencia de años anteriores, la feria también contará con competiciones deportivas de agility e incluso un concurso tipo “Got talent” para las mascotas.

Uno de los puntos centrales del evento será la participación de las protectoras de animales de Pontevedra y de Poio. El objetivo será mostrar a los visitantes el trabajo diario que realizan y las diferentes formas a través de las cuales se puede colaborar con ellos.

La concejala de Promoción Económica de Pontevedra, Anabel Gulías, destaca que acoger este evento en la localidad pone de manifiesto la “vontade de Pontevedra de recoñecer, por un lado, a importancia dos animais e do seu benestar e, por outro, como a Boa Vila aglutina cada vez máis eventos a nivel galego e que ademais se repiten e se consolidan na cidade”. En la presentación de este evento, que tuvo lugar la mañana de ayer, también estuvieron presentes el Secretario Xeral de Emprego, Pablo Fernández y varios representantes de las dos protectoras participantes..

La entrada al recinto, que contará con casi tres decenas de stands será totalmente gratuita y, además, estará permitido acceder acompañados de mascotas. El horario de apertura será de once a dos por la mañana y de cuatro a ocho y media.