La Casa de Cultura de Adina acoge un curso gratuito de autodefensa personal

Una de las clases impartidas en años anteriores Cedida

Sanxenxo acoge un nuevo curso de Autodefensa Persoal en la Casa de Cultura de Adina. Las fechas escogidas para las clases, promovidas por la Consellería de Política Social e Igualdade a través de la Dirección Xeral de Loita contra la Violencia de Xénero, son el 7 y el 14 de noviembre.

La finalidad del curso es que la mujer tenga herramientas suficientes para sentirse segura en una situación de riesgo en todos los sentidos. Las inscripciones, que son totalmente gratuitas, ya están abiertas y pueden hacerse de manera presencial en el Centro de Información de Mujeres de Servicios Sociales o a través del correo electrónico formacioncim@sanxenxo.org.

El curso, que será impartido por Juan José Martínez Coach, creador del Método MAS, que se compone de una parte teórica y otra práctica que se será en conjunto de forma que la formación sea dinámica. En la parte teórica, señalan desde el Concello, se trabajarán conceptos psicológicos tanto de la víctima de violencias machistas como del agresor o se ofrecerán diferentes consejos para prevenir situaciones de riesgo y evitar confrontamientos físicos.