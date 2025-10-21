El Obradoiro de Hostalaría do Salnés seguirá en Sanxenxo y la Mancomunidade busca local

Alumnado del Obradoiro de Hostalaría, en una imagen de archivo Cedida

La Mancomunidade do Salnés sacó esta semana a licitación el alquiler de un local en Sanxenxo para la impartición del Obradoiro de Hostalaría. La administración inicia el procedimiento urgente, ante el inminente inicio de la actividad lectiva y fija como presupuesto base anual para el alquiler un montante de 24.200 euros. El inmueble deberá reunir las condiciones de idoneidad, accesibilidad, seguridad y salubridad necesarias para lo desempeño de las actividades formativas, tanto para el personal docente cómo para el alumnado participante.

El contrato especifica que puede verse sujeto a una prórroga de dos anualidades más, por lo que el valor total del mismo puede ascender hasta más de 60.000 euros.

Asimismo, además del Obradoiro da Hostalaría, el inmueble acogerá también actividades formativas y programas de empleo promovidos por la propia Mancomunidade. La superficie mínima requerida será de 250 metros cuadrados, con el objeto de poder acoger un número mínimo de 25 personas, entre alumnado y equipo docente.

Los propietarios interesados en este contrato de alquiler pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 4 de noviembre a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.