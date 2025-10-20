Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo 

María Deza se despide de Sanxenxo y continuará su trayectoria política en la Xunta de Galicia

La primera tenienta de alcalde y concejala de Planificación Urbanística y Vivienda anuncia su marcha en el Pleno extraordinario

Fátima Pérez y C. Hierro
20/10/2025 13:25
María Deza, durante su discurso de despedida en el Pleno extraordinario
María Deza, tras su discurso de despedida en el Pleno extraordinario
Mónica Ferreirós

La que fue primera tenienta de alcalde y concejala de Planificación Urbanística y Vivienda en Sanxenxo, comunica su marcha de un Concello que asegura “converteuse na miña casa” en el Pleno extraordinario de esta mañana. 

“Quero expresar a miña desculpa polos erros que puiden cometer estos anos e traballei para facelo o mellor posible”, apuntó Deza, que también tuvo palabras de gratitud para Catalina González porque ser “a primeira en confiar en min”. En su discurso también agradeció al alcalde, Telmo Martín, por todo los aprendizajes, así como al resto de sus compañeros de partido a los que considera también como “amigos”.

“Despídese unha concelleira pero queda unha veciña do mellor concello no que un pode escoller vivir”, sentenció Deza emocionada. 

Deza asegura que le ofrecieron un cargo de responsabilidad en la Xunta, concretamente en la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, y tras sopesarlo y comunicárselo al alcalde, decidió aceptar la oferta. 

Habrá ampliación

