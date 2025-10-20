La parcela de As Cunchas servirá como equipamiento público tras su expropiación

Un momento del pleno de Sanxenxo Mónica Ferreirós

La corporación municipal de Sanxenxo aprobó con los votos a favor del PP, la abstención del BNG y la oposición del PSOE el cambio de calificación de la parcela de As Cunchas de zona verde a equipamiento público tras su expropiación el pasado mes de noviembre.

Esta decisión se tomó en un Pleno extraordinario en el que el precio pagado por los terrenos volvió a ser el tema central de discusión entre el gobierno y la oposición. Así, Fran Leiro, portavoz del BNG recalcó que los trece millones pagados a la familia Rocafort son el resultado de una “mala xestión” por parte de un alcalde que “só demostra o seu orgullo político”. De la misma manera, pidió “transparencia” al gobierno a la hora de indicar a qué se va a dedicar el terreno. Por su parte, Fernando Otero, del PSOE, mostró también la preocupación de su partido por conocer el proyecto que tienen para la parcela y pidió un compromiso al gobierno para garantizar que será un “uso público”.

La que durante este pleno todavía era concejala de Urbanismo, María Deza, alabó la gestión del gobierno municipal a la hora de la expropiación y desmintió que llegase a haber un acuerdo aceptado por los antiguos propietarios en el que se expropiaba la parcela por solo tres millones de euros.