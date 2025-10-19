Mi cuenta

Sanxenxo

Un centenar de mayores llega a Sanxenxo para disfrutar del programa de termalismo social

Los espacios escogidos para la actividad serán el Hotel Carlos I Silgar y el Hotel Spa Galatea

Fátima Pérez
19/10/2025 09:00
Una de las instalaciones del Hotel Carlos I Silgar
Una de las instalaciones del Hotel Carlos I Silgar
Hotel Carlos I Silgar

El programa de termalismo social +Benestar de la Diputación arranca hoy en Sanxenxo, a donde llegará un grupo de cerca de cien personas para disfrutar esta semana de estancias en el Hotel Carlos I Silgar y en el Hotel Spa Galatea. Entre estos primeros participantes se encuentran vecinos de Catoira y Valga, Meis.

El programa permitirá que cerca de 2.200 mayores de 55 años de 60 municipios disfruten de estancias de seis días y cinco noches en balnearios, talasos o spas de Sanxenxo, O Grove, Mondariz y Lalín.

Con +Benestar, la Diputación de Pontevedra pretende facilitar a los vecinos el acceso a actividades de ocio saludable y envejecimiento activo en establecimientos hosteleros y, mientras dinamiza la economía impulsando la creación de puestos de trabajo durante los períodos de menor actividad.

El organismo provincial subvenciona las plazas del régimen general con 100 euros , mientras que el régimen especial está subvencionado con 400 euros, y los usuarios deben asumir la cantidad restante. El paquete incluye pensión completa, el uso del spa, balneario u otras instalaciones y también el traslado en autobús. 

