Sanxenxo expropiará dos parcelas para humanizar el Camiño do Castro en Dorrón

El camino se caracteriza por una fuerte pendiente que comunica el núcleo rural de O Castro con la carretera Cedida

El Pleno extraordinario que se celebrará mañana en el municipio dará luz verde a la expropiación de dos parcelas para ejecutar el proyecto del Camiño do Castro en Dorrón. Una actuación que será financiada con fondos del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra y que tendrá un importe de 412.445 euros.

El proyecto contempla la mejora de la urbanización desde su conexión con la carretera PO-308 abarcando el suelo urbano y de núcleo rural. Para ello se plantea un aumento del ancho del vial y una renovación de su firme. También está prevista la ampliación de las redes de saneamiento, el soterramiento de las instalaciones aéreas, mejorando el alumbrado público y la seguridad vial.

La zona de actuación es un camino con fuerte pendiente que comunica el núcleo rural de O Castro con la carretera autonómica. El vial presta servicio al propio núcleo de Dorrón con poca frecuencia de paso de vehículos ligeros y prácticamente nula en vehículos pesados, esto en parte por la gran pendiente.

En los trabajos se demolerá por completo el firme actual para ampliar y uniformizar el nuevo vial, además se contempla la construcción de un muro de hormigón.

Saneamiento y otras mejoras

Otro de los objetivos es la mejora del drenaje con el uso de rejillas centrales y transversales conectadas a la red existente. Ligado a esto, también se completará la red de saneamiento y abastecimiento de la zona.

Por último, se soterrará el cableado aéreo de la zona, se mejorará la seguridad peatonal y se reemplazará el alumbrado público por tecnología eficiente.

En definitiva, el Concello asegura que se trata de un proyecto de humanización que pretende mejorar la calidad de vida de los vecinos.