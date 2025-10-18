El nuevo diputado de Turismo se une al esfuerzo por consolidar las Rías Baixas como destino líder

Playa de Silgar, en Sanxenxo, una de las más populares de las Rías Baixas D.A.

La Diputación de Pontevedra se reunió con el sector turístico para continuar avanzando en la consolidación de Rías Baixas como destino líder en Galicia ante la llegada del nuevo diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña.

La cita reunió también a responsables del Clúster de Turismo de Galicia y del sector turístico provincial, en el marco de la voluntad de impulsar una línea de trabajo en coordinación basada en la “escoita activa”.

“A nosa vontade —subrayó el diputado— é impulsar unha cooperación constante entre as institucións públicas e os axentes privados”.

En la reunión, entre otras cuestiones, se intercambiaron ideas sobre los principales retos a los que se enfrenta el sector turístico en la provincia y se estableció un calendario de reuniones periódicas para profundizar en cuestiones concretas relacionadas con la dinamización turística del territorio.

El objetivo es poder definir líneas de actuación conjuntas entre el sector privado y el público de cara a los próximos meses.