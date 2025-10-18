Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo 

El nuevo diputado de Turismo se une al esfuerzo por consolidar las Rías Baixas como destino líder

Fátima Pérez
18/10/2025 23:15
Playa de Silgar, en Sanxenxo, una de las más populares de las Rías Baixas
D.A.

La Diputación de Pontevedra se reunió con el sector turístico para continuar avanzando en la consolidación de Rías Baixas como destino líder en Galicia ante la llegada del nuevo diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña.

La cita reunió también a responsables del Clúster de Turismo de Galicia y del sector turístico provincial, en el marco de la voluntad de impulsar una línea de trabajo en coordinación basada en la “escoita activa”.

“A nosa vontade —subrayó el diputado— é impulsar unha cooperación constante entre as institucións públicas e os axentes privados”.

En la reunión, entre otras cuestiones, se intercambiaron ideas sobre los principales retos a los que se enfrenta el sector turístico en la provincia y se estableció un calendario de reuniones periódicas para profundizar en cuestiones concretas relacionadas con la dinamización turística del territorio.

El objetivo es poder definir líneas de actuación conjuntas entre el sector privado y el público de cara a los próximos meses. 

Te puede interesar

El ideal gallego

Andarela pide explicaciones al Concello sobre su “falta de actuación” en O Chan da Gorita
Fátima Pérez
Juan Diego corta el avance de un jugador del Lugo

El Arosa juvenil se va a la cama colíder tras ganar al Lugo en el Manuel Jiménez
Gonzalo Sánchez
Los actos centrales tuvieron lugar en la Casa de O Escudeiro, este sábado a mediodía

El vino hermana a Cangas de Narcea y Meis en el día grande de ‘Meus Viños’
Redacción
El Atlético Villalonga hizo un gran partido sin premio ante el líder en San Pedro

El Atlético Villalonga plantó cara al líder As Celtas pero no pudo puntuar
Gonzalo Sánchez