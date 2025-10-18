Andarela pide explicaciones al Concello sobre su “falta de actuación” en O Chan da Gorita

El alcalde, Telmo Martín, en un Pleno del Concello D.A.

La Asociación Andarela, de Sanxenxo, pide explicaciones al gobierno local en lo referente a la puesta en valor de O Chan da Gorita sobre el que dicen, “non vemos avances”, y exigen también que aclare las medidas de protección patrimonial que se establecerán en la zona del Monte Faro, donde se proyecta la construcción de un campo de golf.

La asociación recuerda cómo en el mes de abril se organizó un roteiro en colaboración con el Concello con la idea de que se pusiera en valor este espacio, sin embargo insiste en afirmar que es un tema que lleva sobre la mesa desde 2022 y en el que no hay avances.

“Agora se lle deu o premio Cebola de Ouro a Pepe Álvarez e o alcalde lucrouse falando maravillas da Gorita”, apuntan desde Andarela.

Por ese mismo motivo, el BNG preguntó en el último Pleno del Concello por los planes y los plazos que se contemplaban para la puesta en valor de este “tesoro arqueolóxico”, pero el alcalde, Telmo Martín, consideró más adecuado evitar hablar de ese tema solo para que los propietarios de los terrenos no subieran los precio de sus fincas, claves para el proyecto de mejora de la Gorita. “Se lle dan moito bombo os prezos van para arriba”, apuntó Martín.