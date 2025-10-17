El Servizo de Axuda ao Fogar sale a licitación por 2,1 millones anuales

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago Cedida

El Concello de Sanxenxo saca a licitación por 2,1 millones de euros anuales el Servizo de Axuda ao Fogar (SAF). Así lo anunciaron ayer el alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago en el salón de Plenos de la Casa Consistorial: “Esta nova licitación facémola antes de que remate o contrato que está en vigor porque queremos a lista de espera a cero, pois agora mesmo temos bastantes familias agardando esa praza", apuntó el primer edil, pues actualmente son 100 personas en dicho listado, según concretó Lago. Con este nuevo concurso, se partirá de las 70.000 horas anuales hasta un total de 84.000 horas.

Martín también resaltó el compromiso del ejecutivo local con realizar inversiones en este tipo de atenciones, destacando que desde el 2017 el gasto anual en el SAF se incrementó en un 639%, pues ese año era de 331.525 euros hasta los 2,1 millones actuales. “Facemos unha inversión para cubrir as necesidades dos nosos veciños e veciñas, e tamén para incrementar o prezo da hora ata os 24,19 euros como un recoñecemento a tódalas persoas, case todas mulleres, que traballan nun servizo duro como o SAF”, subrayó el alcalde sanxenxino.

Gasto social excelente

Además, durante la comparecencia hizo hincapié en que actualmente el Concello de Sanxenxo tiene un gasto social de 225 euros por vecino, una cifra que lo sitúa entre los 21 ayuntamientos españoles con gasto social excelente, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. “A media española está nos 102 euros”, apuntó.

En esta línea, el primer edil desgranó los distintos servicios mediante los que la administración local atendió a 1.695 familias en el 2024, como los servicios sociales básicos, educación familiar, inserción laboral y emergencia social (588), el Centro de Información á Muller (521), la educación física para mayores y el taller de memoria (320), el Centro de Día (80), el SAF (80) y las dos escuelas infantiles municipales (106).

“Somos un Concello que se preocupa moito polo coidado da nosa xente, é dicir que un tercio da nosa poboación de familias, que aproximadamente Sanxenxo ten 5.000 familias, pois estámola atendendo a un gasto superior aos 225 euros por habitante”, destacó Martín.

En cuanto al gasto social invertido en cada uno de estos servicios desde el 2017 hasta ahora, en personal de servicios sociales, del CIM, para mayores, apoyo a las familias y otros se aumentó la aportación económica en un 52% (de 359.512 a 525.200 euros); en el Centro de Día en un 65% (de 396.922 a 654.297 euros); y en las escuelas infantiles del 72% (de 448.447 a 771.072 euros). De esta forma, incluyendo el SAF; el gasto en servicios sociales del Concello de Sanxenxo ha crecido en general desde el 2017 hasta la actualidad en un 166%.