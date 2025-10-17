Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El PSOE de Sanxenxo critica la subida de la tasa de basura por parte del ejecutivo local

Los socialistas insisten en que en el Concello podría haber evitado este incremento adoptando medidas de eficiencia y contención del gasto

Redacción
17/10/2025 21:43
Miembros del PSOE
Miembros del PSOE
Mónica Ferreirós

El PSOE de Sanxenxo critica la decisión del gobierno local de aprobar la subida de la tasa de basura para el 2026, señalando que esta medida es “una consecuencia directa de la falta de planificación y de la gestión ineficaz del servicio de residuos durante los últimos años”.

Los socialistas insisten en que en el Concello podría haber evitado este incremento adoptando medidas de eficiencia y contención del gasto, además de aprovechar los fondos europeos destinados a la gestión sostenible de residuos.

En esta línea, apuntan que antes de realizar cualquier subida, sería necesario y útil realizar un informe económico detallado, convocar un proceso de participación ciudadana y elaborar un Plan Municipal de Residuos 2026-2030, para avanzar hacia un modelo sostenible y eficiente.

Asimismo, destacan que el actual modelo de recogida y limpieza está obsoleto, es caro y poco eficiente, y recuerdan que una gran mayoría de vecinos del rural “ven como sus contenedores están rotos o deteriorados, sin un mantenimiento adecuado”. “Lo fácil es subir la tasa y culpar a Madrid. Lo difícil es gestionar bien, planificar y ser transparente. Sanxenxo necesita un modelo moderno de gestión de residuos”, concluyen.

