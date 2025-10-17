La Diputación inicia el proceso de contratación para la mejora del tránsito peatonal en Noalla

Un tramo de la EP-9208 EC

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, anunció ayer que la entidad provincial inicia el proceso para contratar las obras de mejora de la movilidad peatonal en la carretera provincial EP-9208 que pasa por Noalla. Esta actuación “é un obxectivo prioritario co que dar continuidade aos traballos de mobilidade peonil entre Noalla e a praia da Lanzada”, apuntó López el día de la aprobación del proyecto.

La propuesta cuenta con una inversión de casi 1,2 millones de euros, de los cuales la Diputación asume el 80% de la financiación, con cerca de 951.000 euros, mientras que el Concello de Sanxenxo destina el 20% restante, con casi 240.000 euros.

Las obras de mejora en la vía contemplan la creación de un itinerario peatonal de 960 metros de longitud con una senda de 2,5 metros en el margen derecho, cuyo fin será solucionar las situaciones de peligro en un tramo de importante afluencia de personas dada la presencia del cementerio de Noalla, la Iglesia de San Esteban y la propia conexión con la EP-9212.

También, se redistribuirán los espacios existentes en la plataforma, repercutiendo sobre todo en la renovación, mejora y reubicación de las paradas de autobús.

Además, se ejecutarán otras actuaciones como la rehabilitación del firme de la carretera con mezcla bituminosa caliente, se acondicionarán los frentes de las parcelas del margen izquierdo, nuevos pasos de peatones elevados, así como la renovación de la red de drenaje, alumbrado público y mobiliario urbano.

“Esta actuación era unha demanda do Concello de Sanxenxo e aquí estamos, activando as engranaxes, para que más pronto que tarde sexa unha realidade”, declaró el presidente de la Diputación durante el anuncio de la medida.