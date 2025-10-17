El Concello de Sanxenxo lleva a los centros educativos el proyecto Matemagia

El Mago Paco en el colegio Cruceiro Cedida

El Concello de Sanxenxo, a través de la concejalía de Educación dirigida por Nati Parada, acerca a los centros educativos del municipio el proyecto Matemagia con el Mago Pago, una iniciativa que busca enseñar matemáticas de una forma lúdica y didáctica y que ya comenzó esta semana en los centros educativos de Magaláns, Telleiro y Cruceiro.

“É un proxecto que está tendo moi boa acollida tanto no alumnado como no profesorado. E unha forma de aprender de forma diferente a través do xogo e que o alumnado comprobe que as matemáticas poden ser entretidas”, apunta Nati Parada.

El taller del Mago Paco mezcla dos disciplinas, las matemáticas y la magia, que en un primer momento puede parecer que no tienen nada en común, pero gracias a esta actividad se demuestra lo mucho que comparten una vez que las vemos de forma diferente.

Con la ayuda del Mago Paco, las niñas y niños participantes conseguirán encontrar y sentir muy de cerca la magia que existe dentro de los números, de las operaciones, de la geometría, de la estadística y más, descubriendo algunos de los porqués de la magia con la ayuda de explicaciones matemáticas, una disciplina que a veces resulta poco motivadora para el alumnado.

Se trata de un espectáculo adaptado al currículum educativo en el que se tratan diversos contenidos del mismo de una forma práctica, dinámica y entretenida, interactuando constantemente con los niños, haciéndoles partícipes y protagonistas de cada experiencia. Las próximas semanas, llegará a los colegios de Nantes, A Florida, Abrente y Portonovo.