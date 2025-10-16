El Concello de Sanxenxo lleva a Pleno la calificación de la parcela de As Cunchas como equipamiento público

Imagen del solar Cedida

El Concello de Sanxenxo llevará a Pleno extraordinario –que se celebrará el próximo lunes– el cambio de calificación de la parcela de As Cunchas de zona verde a equipamiento público. El terreno fue expropiado hace años a la familia Rocafort y costó al gobierno municipal una sentencia urbanística de 13 millones de euros, que se terminó de pagar a finales del año pasado. Ahora, el objetivo es que la finca pueda beneficiar a todos los vecinos del municipio.

Desde la perspectiva urbanística, se trata de una parcela enclavada entre edificaciones de la máxima altura permitida y cerrada sobre sí misma, con poco interés o atractivo para su uso como zona verde, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad del parque de Punta Vicaño (21.000 metros cuadrados) y del PEI13 que incluyen espacios libres, amplios y accesibles.

La posibilidad de esta modificación aparece recogida en la Lei de Solo de Galicia: “O Concello en Pleno, por maioría absoluta e sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do plan, poderá acordar o cambio de uso dos terreos reservados para equipamentos ou dotación públicas por outro uso dotacional público distinto, sempre que se manteña a titularidade pública ou se destine a incrementar as zonas verdes e os espazos libres públicos. Para o efecto do disposto neste número, entenderase que teñen tamén a condición de equipamentos ou dotacións públicas os que sexan de titularidade pública aínda que non figuren no planeamento urbanístico con tal condición”.

De esta forma, a partir del cambio de calificación del solar de casi 2.000 metros cuadrados, el gobierno local tendrá un mayor abanico de posibilidades para su uso social, culural o educativo.