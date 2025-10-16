Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo lleva a Pleno la calificación de la parcela de As Cunchas como equipamiento público

El terreno fue expropiado a la familia Rocafort y supuso al gobierno local una sentencia urbanística de 13 millones de euros

Sandra Rey
16/10/2025 17:30
Imagen del solar
Imagen del solar
Cedida

El Concello de Sanxenxo llevará a Pleno extraordinario –que se celebrará el próximo lunes– el cambio de calificación de la parcela de As Cunchas de zona verde a equipamiento público. El terreno fue expropiado hace años a la familia Rocafort y costó al gobierno municipal una sentencia urbanística de 13 millones de euros, que se terminó de pagar a finales del año pasado. Ahora, el objetivo es que la finca pueda beneficiar a todos los vecinos del municipio.

Desde la perspectiva urbanística, se trata de una parcela enclavada entre edificaciones de la máxima altura permitida y cerrada sobre sí misma, con poco interés o atractivo para su uso como zona verde, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad del parque de Punta Vicaño (21.000 metros cuadrados) y del PEI13 que incluyen espacios libres, amplios y accesibles.

La posibilidad de esta modificación aparece recogida en la Lei de Solo de Galicia: “O Concello en Pleno, por maioría absoluta e sen necesidade de seguir o procedemento de modificación do plan, poderá acordar o cambio de uso dos terreos reservados para equipamentos ou dotación públicas por outro uso dotacional público distinto, sempre que se manteña a titularidade pública ou se destine a incrementar as zonas verdes e os espazos libres públicos. Para o efecto do disposto neste número, entenderase que teñen tamén a condición de equipamentos ou dotacións públicas os que sexan de titularidade pública aínda que non figuren no planeamento urbanístico con tal condición”.

De esta forma, a partir del cambio de calificación del solar de casi 2.000 metros cuadrados, el gobierno local tendrá un mayor abanico de posibilidades para su uso social, culural o educativo.

Te puede interesar

Federico García Lorca

Teófilo publica 'Seis poemas galegos' de Federico García Lorca
Olalla Bouza
Maquinaria para la puesta a punto de los campos

El Concello de Vilagarcía invierte 4.000 euros en la puesta a punto de los campos de hierba artificial
Olalla Bouza
Los agentes con el conductor del patinete

La Guardia Civil intercepta un patinete que circulaba de noche por la PO-548 y sin luz
Olalla Bouza
Los concejales de Medio Ambiente y de Medio Rural supervisaron esta mañana los trabajos de desbroce en el lugar de Graso

Arranca la segunda fase de las tareas anuales de desbroce de carreteras, pistas y caminos de parroquias de Boiro y que se prevé que acaben en 3 meses
Chechu López