Abre el plazo de inscripción para la Media Maratón Entre Rías 2026

Corredores en la Entre Rías 2025

La Media Maratón Entre Rías abre este jueves, a las 20 horas, el plazo de inscripción para su edición del año que viene, que tendrá lugar el domingo 17 de mayo, coincidiendo con el festivo autonómico. Los interesados podrán anotarse en la web oficial www.entreriasmediamaraton.com con precio especial hasta el 15 de diciembre.

El evento busca consolidarse como una de las grandes citas del calendario gallego de running, pues este año más de 2.200 corredores tomaron la salida entre O Grove y Sanxenxo, y las expectativas apuntan que el que viene serán más los participantes. Además, volverá a repartir más de 2.500 euros en premios.

La prueba, organizada por los Concello de O Grove y Sanxenxo, bajo la dirección técnica de Nokao, ofrecerá tres modalidades: media maratón (21 kilómetros); 10 kilómetros, para los corredores más rápidos y populares; y relevos por parejas, una opción ideal para quienes deseen compartir la experiencia.

En cuanto al recorrido, homologado por la Real Federación Española de Atletismo, transcurre por algunos de los paisajes más espectaculares de las Rías Baixas, uniendo los municipios a través de emblemáticos enclaves como A Illa da Toxa o la playa de A Lanzada.

Asimismo, el día anterior, el sábado 16 de mayo, se celebrarán las carreras infantiles gratuitas, dirigidas a niños y niñas de 0 a 13 años, fomentando la participación familiar y el amor por el deporte desde edades tempranas.