Intento de atraco en A Revolta: "O home entrou e gritou: dáme os cartos que teñas!"

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Sanxenxo

La Librería Corel de A Revolta, en Sanxenxo, fue esta mañana víctima de un intento de atraco, según confirman fuentes de la Guardia Civil y dueños del establecimiento. Apenas una hora después de su apertura, a las 10 horas, un hombre completamente disfrazado entró en el establecimiento portando un arma falsa y bajo el grito de "Dáme os cartos que teñas!", según describe la responsable del negocio.

"Estaba o meu marido no mostrador e eu dentro do almacén", comenta la afectada, quien explica que su cónyuge y el atracador comenzaron a forcejear cuando este último hizo el amago de adentrarse en el interior de la librería. Al percatarse de lo que ocurría, la mujer salió del almacén y comenzó a gritar, ocasionando que el asaltante se asustase y escapase con las manos vacías.

Como consecuencia del enfrentamiento, el marido sufrió un golpe en la espalda por el que actualmente se encuentra en revisión en el PAC de Baltar.

La dueña de la librería afirma que el atracador debía de actuar solo, pues vieron como se subía a un coche por el lado de piloto, y aunque no fueron capaces de alcanzarlo, sí lograron captar la matrícula del vehículo. Ahora, están pendientes de presentar denuncia al respecto.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil y una ambulancia para trasladar al afectado al centro médico.