Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Intento de atraco en A Revolta: "O home entrou e gritou: dáme os cartos que teñas!"

El asaltante amedrentó al dueño del local con un arma falsa y abandonó el negocio con las manos vacías

Sandra Rey
15/10/2025 12:54
Imagen de archivo de la Guardia Civil de Sanxenxo

La Librería Corel de A Revolta, en Sanxenxo, fue esta mañana víctima de un intento de atraco, según confirman fuentes de la Guardia Civil y dueños del establecimiento. Apenas una hora después de su apertura, a las 10 horas, un hombre completamente disfrazado entró en el establecimiento portando un arma falsa y bajo el grito de "Dáme os cartos que teñas!", según describe la responsable del negocio.

"Estaba o meu marido no mostrador e eu dentro do almacén", comenta la afectada, quien explica que su cónyuge y el atracador comenzaron a forcejear cuando este último hizo el amago de adentrarse en el interior de la librería. Al percatarse de lo que ocurría, la mujer salió del almacén y comenzó a gritar, ocasionando que el asaltante se asustase y escapase con las manos vacías. 

Como consecuencia del enfrentamiento, el marido sufrió un golpe en la espalda por el que actualmente se encuentra en revisión en el PAC de Baltar. 

La dueña de la librería afirma que el atracador debía de actuar solo, pues vieron como se subía a un coche por el lado de piloto, y aunque no fueron capaces de alcanzarlo, sí lograron captar la matrícula del vehículo. Ahora, están pendientes de presentar denuncia al respecto. 

Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil y una ambulancia para trasladar al afectado al centro médico.

Te puede interesar

Representantes del Gobierno local y de la patronal boirense mantuvieron una reunión para abordar el apoyo a la iniciativa de la institución provincial

El Ayuntamiento de Boiro y la ABE dan un empuje a una campaña comercial impulsada por la Diputación de A Coruña en su tramo final
Chechu López
Imagen del Cuarteto Casals

La Sociedade Filarmónica abre temporada con el concierto del Cuarteto Casals
Fátima Frieiro
Jéssica Bouzas durante el partido de esta madrugada ante Cristian en Osaka

Jéssica Bouzas se despide de Osaka al caer ante Cristian, que se rehizo a un "rosco" en el primer set
Gonzalo Sánchez
La presentación fue en la sala Rivas Briones, donde ya pueden verse las exposiciones

El Curtas acoge 17 estrenos mundiales y trae los coches de Harry Potter y Cazafantasmas
Fátima Frieiro