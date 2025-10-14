Sanxenxo recibe por tercer año consecutivo la Bandera Verde por buenas prácticas medioambientales

El concejal, Yago Torres, recogiendo la insignia Cedida

El Concello de Sanxenxo consigue por tercer año consecutivo la Bandera Verde de Galicia, un reconocimiento que concede la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático para premiar las buenas prácticas de conservación, protección del paisaje y del medio ambiente. El otorgamiento de este distintivo constituye mérito para la obtención de subvenciones en materia de patrimonio natural y de residuos del competencia municipal.

El concejal de Medio Ambiente, Yago Torres recogió ayer por la mañana la insignia en el Pazo de Mos. “Sanxenxo debe protexer e coidar a súa paisaxe como un dos activos identitarios máis importantes que temos como municipio”, aseguró el edil.

Desde la administración local se presentaron un total de 14 actuaciones –más del doble de las que exige la convocatoria– que hicieron al municipio merecedor de este reconocimiento y que supuso una inversión de más de tres millones de euros.

Algunos de los proyectos incluidos fueron: la humanización de la Praza do Pazo; la recuperación y rehabilitación del sistema dunar y mejora de acceso en la playa de Canelas; la mejora de la eficiencia energética y ahorro de agua en las plazas de abastos de Portonovo; acondicionamiento del campo de fútbol de Noalla; instalación de biotrituradoras para restos vegetales; y una guía turística interactiva y de promoción de los senderos y el litoral, entre otros.

Un distintivo pionero

La Bandera Verde de Galicia, creada por la Xunta en el 2020, se consolidó como un distintivo pionero a nivel estatal. Galicia fue la primera comunidad autónoma en contar con un sello propio que distingue el esfuerzo local por el paisaje, la eficiencia energética, la educación ambiental y la gestión responsable de los recursos.

Por ello, el Concello de Sanxenxo continúa reafirmando su compromiso con el cuidado y la conservación de los espacios naturales. Además, forma parte de la Axenda 2030 de la Diputación de Pontevedra, guiándose por los objetivos de Desarrollo Sostenible como marco ético. También, en 2023 se elaboró la Agenda Urbana, 2030, que aspira a ser una hoja de ruta para conseguir un crecimiento sostenible, resiliente y respetuoso con el medio ambiente.