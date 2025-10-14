Sale a subasta un solar urbano sin edificar en la parroquia de Adina

Imagen de archivo de una zona de la parroquia

La Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) anuncia la subasta de un solar urbano sin edificar, denominado “Pradiño”, situado en el lugar de Vinquiño, en la parroquia de Adina, y que cuenta con una superficie total de 1.074 metros cuadrados.

El inmueble, anotado bajo el número 47.573 en el Registro de la Propiedad de Cambados, no consta de deudas importantes conocidas y, además, la finca se puede visitar previamente antes de la realización del concurso.

En cuanto a la subasta, su fecha de conclusión es el próximo miércoles, 22 de octubre, a las 18 horas, y la puja mínima que se puede hacer es de 15.795 euros, siendo el depósito previo de garantía para participar en el proceso de 7.897 euros. Asimismo, la oferta mínima entre pujas debe ser de 1.000 euros.

Aquellas personas que estén interesadas en participar en el proceso de subasta y quieran tener más información al respecto, podrán obtenerla contactando a través del correo electrónico info@asecasesores.com o del teléfono 986 520 813.

Por otro lado, en el portal de la Asesoría de Empresas e Calidad (ASEC) continúa disponible la subasta de cuatro parcelas en el polígono industrial de Nantes.