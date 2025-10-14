La campaña comercial ‘Merca en Sanxenxo’ avanza con un tercio de los bonos vendidos

La concejala Natia Parada en uno de los negocios adheridos Cedida

La primera edición de la campaña de dinamización comercial ‘Merca en Sanxenxo’ avanza a buen ritmo con un tercio de los bonos de compra vendidos, según afirma la gerente de Entretendas, Conchi Horro. La iniciativa se puso en marcha el 15 de septiembre y su objetivo es impulsar las ventas durante el otoño, concretamente en el puente entre la temporada estival y la campaña de Navidad.

La gerente explica que al ser la primera edición, el ritmo de venta de los bonos es más lento que en otras actividades, debido al desconocimiento de los vecinos. No obstante, manifiesta que cada día son más los ciudadanos que se suman a la iniciativa, confiando acabar la misma con buenas cifras.

La actividad comercial, colaboración con el Concello de Sanxenxo, cuenta con una aportación de 20.000 euros repartidos en un total de 2.000 paquetes de bonos de 30 euros. Cada uno cuenta con tres vales de 10 euros, que los clientes podrán adquirir por 20 euros en la sede de Entretendas, siendo los 10 euros restantes aportados por el Ayuntamiento. La venta de bonos se mantendrá activa hasta agotar existencias y estos serán válidos hasta el 31 de octubre, pudiendo ser utilizados en los establecimientos adheridos a Entretendas.