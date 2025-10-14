Mi cuenta

Sanxenxo

El auditorio Emilia Pardo Bazán acoge una formación para adultos sobre comunicación y escucha

Las sesiones serán el 15 y el 24 de octubre, en horario de 19 a 21 horas

Sandra Rey
14/10/2025 19:58
Fachada del auditorio municipal
Cedida

El auditorio Emilia Pardo Bazán acoge el 15 y el 24 de octubre el taller formativo experiencial ‘Comunicar y Escuchar para Conectar’, enmarcado en la iniciativa ‘Conocer para Educar’ del programa Sanxenxo co Talento que impulsa la concejalía de Educación dirigida por Nati Parada.

La propuesta está pensada para padres, docentes y adolescentes. Las sesiones serán de 19 a 21 horas y estarán dirigidas por la formadora senior especializada en comunicación, inteligencia emocional y talento, Sandra Mesías Otero.

Para poder participar es necesario inscribirse previamente a través del número de teléfono 986 727 936 o escribiendo al correo electrónico educacion@sanxenxo.org.

A lo largo del taller se abarcarán diferentes temas entono al ámbito de la comunicación como: la escucha como herramienta indispensable, estilos para comunicarse, los pilares fundamentales, así como potenciadores y claves para hacer de la comunicación una herramienta más efectiva, y las barreras que pueden interferir a la hora de expresarnos y cómo superarlas.

A este taller formativo le seguirá próximamente otro denominado ‘Inteligencia emocional y gestión de conflictos’.

