Sanxenxo acoge tres cursos de capacitación tecnológica para adultos mayores de 50 años

El concello de Sanxenxo acogerá durante el mes de octubre tres cursos de capacitación tecnológica dirigidos a adultos mayores de 50 años. La iniciativa se enmarca en el programa +Reto Dixital de la Diputación de Pontevedra.

Todos los cursos tendrán lugar en el auditorio Emilia Pardo Bazán, en horario de 20 a 22:30 horas, y con la participación de 15 alumnos en cada una de las actividades. La primera será el curso “A administración electrónica”, con dos sesiones que serán hoy y mañana. La siguiente semana, los días 20 y 21, se celebrará el curso “A sede electrónica da Deputación de Pontevedra e do meu concello” y, por último, los días 27 y 28 de octubre se desarrollarán dos sesiones del curso “Sergas, a súa aplicación electrónica e TELEA”.

Con esta iniciativa, la Diputación reafirma su compromiso con la inclusión digital y con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 50 años en los concellos de reto demográfico.

En el programa, que cuenta con presupuesto 30.000 euros, un total de 23 ayuntamientos de la provincia de reto demográfico. Los obradoiros ya comenzaron en los concellos de Meis, Vilanova de Arousa, Portas, Meaños, Modariz, A Lama, Cercedo-Cotobade, Rodeiro y ahora Sanxenxo, y les seguirán Pontecesures, Caldas de Reis, Catoria, Ribadumia, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Silleda, Fornelos de Montes, Vila de Cruces, Arbo, Barro, O Rosal, Bueu y Dozón.