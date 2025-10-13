Mi cuenta

Sanxenxo

La asociación Os Gatiños de Portonovo organiza su propio programa de Samaín

Las actividades tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre en el priorato de Arra

Sandra Rey
13/10/2025 17:03
La agrupación Os Gatiños de Portonovo
La agrupación Os Gatiños de Portonovo
Cedida

La asociación cultural Os Gatiños de Portonovo organiza su propio programa de Samaín, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre. Para poder participar es necesario inscribirse a través del WhatsApp 722 37 20 39 o con un mensaje directo en el Instagram @osgatinhosdeportonovo, antes del 15 de octubre.

El jueves 30, la actividad empezará a las 17 horas con un obradoiro de calabazas y un taller de manualidades decorativas, y el viernes 31, también a las 17 horas, habrá una “merenda terrorífica” además de un pintacaras. Todas las actividades se desarrollarán en el priorato de Arra. Asimismo, ambos días los participantes junto a los miembros de la asociación harán Truco o Trato desde el priorato hasta Portonovo.

