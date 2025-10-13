Sanxenxo
La asociación Os Gatiños de Portonovo organiza su propio programa de Samaín
Las actividades tendrán lugar los días 30 y 31 de octubre en el priorato de Arra
La asociación cultural Os Gatiños de Portonovo organiza su propio programa de Samaín, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre. Para poder participar es necesario inscribirse a través del WhatsApp 722 37 20 39 o con un mensaje directo en el Instagram @osgatinhosdeportonovo, antes del 15 de octubre.
El jueves 30, la actividad empezará a las 17 horas con un obradoiro de calabazas y un taller de manualidades decorativas, y el viernes 31, también a las 17 horas, habrá una “merenda terrorífica” además de un pintacaras. Todas las actividades se desarrollarán en el priorato de Arra. Asimismo, ambos días los participantes junto a los miembros de la asociación harán Truco o Trato desde el priorato hasta Portonovo.