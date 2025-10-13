Juzgan a dos hombres por una estafa de 90.000 euros para un proyecto inmobiliario en Sanxenxo

Apartamentos en primera línea de playa en Silgar Gonzalo Salgado

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo confirma la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Chantada de continuar con el procedimiento por un presunto delito de estafa de 90.000 euros, vinculado a una supuesta inversión inmobiliaria en Sanxenxo.

Los hechos se remontan al año 2015, cuando los investigados habrían convencido al denunciante para transferir dicha cantidad con el fin de financiar un proyecto inmobiliario en el municipio sanxenxino que nunca llegó a ejecutarse y, además, no se le devolvió el dinero. Ante esta situación, el perjudicado inició un proceso judicial contra los presuntos responsables en el año 2018.

Recurso de apelación

Por su parte, uno de ellos presentó recurso de apelación al ser señalado como supuesto responsable de engañar al denunciante para que entregase el dinero al otro implicado, solicitando el archivo de la causa por falta de pruebas y la inexistencia del delito. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Lugo ha decidido mantener abierto el proceso al considerar que existen indicios suficientes que justifican la continuación del juicio, como la declaración del propio denunciante, avalada por la de varios testigos y copias de conversaciones que señalan al acusado que presentó el recurso.

De esta forma, el juzgado lucense estima en parte el recurso de apelación interpuesto, de manera que se continuará con el proceso judicial, pero el acusado podrá presentar en dicho juicio las alegaciones que respaldan su actual reclamación.