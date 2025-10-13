El Pleno de Sanxenxo aprueba una bonificación del 95% para herencia de locales comerciales

Imagen de archivo de una anterior sesión plenaria en el Concello Mónica Ferreirós

El Pleno de Sanxenxo celebró este lunes una sesión extraordinaria en la que aprobó una modificación del impuesto de plusvalía, por la cual se implementará una bonificación del 95% en la trasmisión hereditaria de locales comerciales de actividades ejercidas por el fallecido. La nueva ordenanza afectará a los cónyuges y a los descendientes y ascendientes directos en línea recta, con la condición de ejercer el oficio del local durante, por lo menos, cuatro años.

La propuesta fue apoyada por mayoría, con las abstenciones del BNG y PSOE, quienes apuntaron que la modificación debería añadir una cláusula de limitación a un solo inmueble, al igual que las viviendas.

Tasa de basura

El Pleno también dio luz verde a la nueva tasa de basura, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y supondrá un incremento de 2,91 euros al mes en los recibos de basura del urbano, que quedan en 123 euros, y en el rural, en 79 euros al año.

A pesar del incremento, durante la sesión se recalcó continuamente que los vecinos de Sanxenxo seguirán pagando menos que en los ayuntamietos del entorno.

Asimismo, la concejala de Economía, Paula Martínez, recordó que las familias más vulnerables estarán “exentas del pago de la tasa y las empresas de distribución alimentaria y restauración que colaboren cediendo alimentos u otras causas sociales se beneficiarán de una bonificación del 20%”.

Otro de los puntos a tratar durante la sesión fue la ordenanza municipal que regula la expedición de documentos administrativos, siendo el punto más comentado los emitidos por la Policía Local y el servicio de Emergencias, cuya tasa experimenta una subida del 50%, ascendiendo el coste a los 180 euros.

Martínez puntualizó que las compañías de seguros no deberán pagar la tasa cuando se solicite una copia de un atestado policial de un accidente de tráfico, pues desde el 25 de julio esa copia debe ser gratuita por ley.

Además, esclareció que, tras un estudio realizado desde el Concello, consideran que la nueva ordenanza no afectará en gran medida a los vecinos, explicando que en lo que va de 2025 solo se emitieron en total cinco informes de esa clase.