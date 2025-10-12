Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Las obras en la Casa de Cultura de Nantes progresan a buen ritmo dentro de la instalación

En Portonovo siguen los trabajos de humanización de la Plaza Travesía Areal, que forman parte del +Provincia

Sandra Rey
12/10/2025 09:10
Interior del inmueble en reformas
Interior del inmueble en reformas
Cedida

La reforma de la Casa de Cultura de Nantes avanza a buen ritmo con el cambio de ventanas y persianas, la climatización y la pintura interior del edificio. La actuación incluye también la renovación completa de la fachada y una mejora integral de sus instalaciones, para hacer el edificio más eficiente desde el punto de vista energético.

Con un presupuesto de 149.318 euros, financiado en un 95% por la Xunta mediante fondos europeos, los trabajos se desarrollarán a lo largo de los próximos cuatro meses.

El edificio, de dos plantas y 183 metros cuadrados, contará con una nueva cubierta de teja pensada para ofrecer mejor aislamiento, impermeabilidad y recogida de aguas pluviales. Además, se instalará una bomba de calor aerotérmica y se renovará todo el sistema de iluminación, apostando por luces LED de bajo consumo y luminarias de emergencia más eficientes.

Por otro lado, en Portonovo se continúa con la humanización de la Plaza Travesía Areal, una actuación que forma parte del plan +Provincia de la Diputación y que tiene un plazo de ejecución de tres meses.

Este proyecto transformará los 706 metros cuadrados de la plaza en un espacio más accesible, cómodo y pensado para el disfrute de vecinos y visitantes. Se sustituirán las escaleras por un rampa, se conectará peatonalmente con el mercado, calles y jardines próximos y, además, se sustituirán los bancos de hormigón por otros de piedra, y el alumbrado será renovado con farolas de bajo consumo energético. También, se mejorará la red de saneamiento y se ocultarán arquetas y colectores.

Te puede interesar

Imagen de maleza este verano en un punto del municipio vilagarciano

Ravella acuerda adelantar a abril las brigadas de refuerzo para evitar que la maleza se extienda
Fátima Frieiro
Luis Carro en el partido disputado ante el Compostela en el Salvador Otero

“Tenemos que hacernos fuertes en casa”, dice Luis Carro
María Caldas
José Tizón durante un partido en Barraña

José Tizón: "El Céltiga es un equipazo y hace muy buen fútbol"
María Caldas
Uno de los composteros marrones

El municipio ribeirense cambiará el sistema de los contenedores marrones de tarjetas a llaves
Sandra Rey