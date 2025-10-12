Las obras en la Casa de Cultura de Nantes progresan a buen ritmo dentro de la instalación

Interior del inmueble en reformas Cedida

La reforma de la Casa de Cultura de Nantes avanza a buen ritmo con el cambio de ventanas y persianas, la climatización y la pintura interior del edificio. La actuación incluye también la renovación completa de la fachada y una mejora integral de sus instalaciones, para hacer el edificio más eficiente desde el punto de vista energético.

Con un presupuesto de 149.318 euros, financiado en un 95% por la Xunta mediante fondos europeos, los trabajos se desarrollarán a lo largo de los próximos cuatro meses.

El edificio, de dos plantas y 183 metros cuadrados, contará con una nueva cubierta de teja pensada para ofrecer mejor aislamiento, impermeabilidad y recogida de aguas pluviales. Además, se instalará una bomba de calor aerotérmica y se renovará todo el sistema de iluminación, apostando por luces LED de bajo consumo y luminarias de emergencia más eficientes.

Por otro lado, en Portonovo se continúa con la humanización de la Plaza Travesía Areal, una actuación que forma parte del plan +Provincia de la Diputación y que tiene un plazo de ejecución de tres meses.

Este proyecto transformará los 706 metros cuadrados de la plaza en un espacio más accesible, cómodo y pensado para el disfrute de vecinos y visitantes. Se sustituirán las escaleras por un rampa, se conectará peatonalmente con el mercado, calles y jardines próximos y, además, se sustituirán los bancos de hormigón por otros de piedra, y el alumbrado será renovado con farolas de bajo consumo energético. También, se mejorará la red de saneamiento y se ocultarán arquetas y colectores.