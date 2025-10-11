Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

La Comisión por la Salud de Sanxenxo pone en marcha un taller sobre la menopausia

Profesionales sanitarios impartirán charlas y espacios participativos sobre temas influyentes durante esta etapa

Sandra Rey
11/10/2025 06:34
La Comisión por la Salud de Sanxenxo, impulsada por el Concello y profesionales sanitarios del equipo de Atención Primaria, pondrá en marcha el primer taller sobre menopausia de la localidad. La iniciativa está dirigida a mujeres de entre 45 y 55 años y se desarrollará en el Pazo Emilia Pardo Bazán, de 10 a 11:30 horas. Las personas interesadas podrán inscribirse en el teléfono de Servicios Sociales 986 727 901.

La actividad constará de ocho sesiones con charlas y espacios participativos en los que los sanitarios y técnicos municipales explicarán qué ocurre en el cuerpo de la mujer durante las etapas de la menopausia, los síntomas previos más frecuentes y qué métodos pueden ayudar a afrontar esta transición de forma saludable y positiva.

El principal objetivo es ofrecer información útil y rigurosa sobre los cambios físicos y emocionales que puedan aparecer, así como acompañar a las mujeres a lo largo de este proceso.

Las sesiones arrancarán el próximo miércoles 15 de octubre y se prologarán hasta el 3 de diciembre, abarcando cuestiones como los principales cambios físicos, la salud psicológica, la sexualidad, la alimentación saludable, la necesidad de actividad física durante este período y el fortalecimiento del suelo pélvico, cerrando las sesiones el último día con una caminata saludable. Todos los encuentros contarán con profesionales del área de la Salud.

La concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, destaca que esta se trata de la “primeira iniciativa que poñemos en marcha tras moitos meses de traballo e reunións e coa que pretendemos axudar a dar resposta a unha realidade feminina que conleva importantes cambiso nas mulleres”, agradeciendo además la disponibilidad del personal sanitario de Baltar.

