El Emilia Pardo Bazán acoge la exposición fotográfica ‘As raíñas do ceo’ sobre las aves

El autor con los escolares del colegio de A Florida Cedida

Con motivo del Día Mundial de las Aves –que es hoy–, el auditorio Emilia Pardo Bazán acoge desde ayer y hasta el 31 de octubre la exposición fotográfica sobre aves ‘As raíñas do ceo’, para mostrar la riqueza ornitológica del municipio. La muestra podrá visitarse en horario de 9 a 14 horas por la mañana y de 18 a 21 horas por la tarde, en el vestíbulo.

La actividad, impulsada por la concejalía de Medio Ambiente de Yago Torres, se inauguró ayer por la mañana con la presencia del autor de las fotografías, el grovense Nicolás Otero Sanmartín, y contando también con la participación de la concejala de Educación, Nati Parada y escolares del colegio de A Florida, que se acercaron a conocerla. Durante la inauguración, el autor explicó al alumnado la importancia de respetar y preservar especies como la Píllara das Dunas.

La exposición cuenta con 18 imágenes de gran calidad, algunas de ellas realizadas en el propio municipio y en el Complejo Intermareal Umia-O Grove, en las que se puede apreciar la amplia variedad ornitológica del territorio. Cada imagen va acompañada de una breve explicación de las aves fotografiadas.

El Complejo Intermareal Umia-O Grove, que abarca Sanxenxo, Meaño, O Grove, Cambados y A Illa (Punta Carreirón), está declarado como Reserva Ornitológica de Galicia, Zona de Especial Protección para las Aves y Humedal de Importancia Internacional (Ramsar). En sus 7.300 hectáreas alberga concentraciones importantes de especies de aves como la Espátula, Ostrero euroasiático, Ánade silbón, Ánade rabud, Zarapito trinador y Correlimos tridáctilo.