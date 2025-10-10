Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Ecoloxistas do Salnés solicita que se busque otro lugar para la prueba Cross Escolar Xogade

La asociación señala que este tipo de pruebas deterioran el ecosistema medioambiental

Sandra Rey
10/10/2025 22:42
Basura en el área tras la realización de la actividad deportiva
Basura en el área tras la realización de la actividad deportiva
Cedida

El colectivo Ecoloxistas do Salnés solicita que se busque otro lugar para la prueba deportiva Cross Escolar Xogade, que se celebró el miércoles y jueves de esta semana en la zona del pinar de la playa de Montalvo, alegando que desde hace años el área sufre continuos impactos medioambientales que afectan a la flora dunar existente “e que aínda se pode apostar pola súa rexeneración”, manifiestan. 

La asociación expone que la zona en cuestión “ben merece un esforozo de conservación por parte das entidades públicas competentes”, señalando que “estes actos tan masivos só promoven un uso abusivo do espazo natural”, pues en dicha prueba participaron “máis de 2.000 alumnos de centros educativos”. 

“Non cabe dúbida de que dita actividade de cros é moi positiva tanto a efectos da promoción de hábitos saudables, de convivencia entre os alumnos de distintos centros da comarca, como de achegamento da xuventude á natureza”, esclarecen, pero reiterando que “este actos tan masivos só promoven un uso abusivo dun espazo natural, sen educar nos seus valores, e sen repercusión positivas para o lugar”. Por ello, pedirán a la organización que trasladen al evento a otros lugares como pistas deportivas o montes de eucalipto. 

Te puede interesar

El ideal gallego

El CIM de Boiro promueve una nueva edición de ‘Muller e Saúde’ para el bienestar físico y mental
Sandra Rey
Ana Pontón, portavoz nacional del BNG

Ana Pontón exigirá en el Parlamento que se cubra la plaza de tutoría libre en el colegio O Grupo
Sandra Rey
Samu Santos defiende un balón ante el Barbadás

Samu Santos: "Tenemos que seguir siendo un equipo agresivo"
María Caldas
El ideal gallego

Abandona el lugar tras sufrir un accidente de moto en A Illa
A. Louro