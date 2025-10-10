Ecoloxistas do Salnés solicita que se busque otro lugar para la prueba Cross Escolar Xogade

Basura en el área tras la realización de la actividad deportiva Cedida

El colectivo Ecoloxistas do Salnés solicita que se busque otro lugar para la prueba deportiva Cross Escolar Xogade, que se celebró el miércoles y jueves de esta semana en la zona del pinar de la playa de Montalvo, alegando que desde hace años el área sufre continuos impactos medioambientales que afectan a la flora dunar existente “e que aínda se pode apostar pola súa rexeneración”, manifiestan.

La asociación expone que la zona en cuestión “ben merece un esforozo de conservación por parte das entidades públicas competentes”, señalando que “estes actos tan masivos só promoven un uso abusivo do espazo natural”, pues en dicha prueba participaron “máis de 2.000 alumnos de centros educativos”.

“Non cabe dúbida de que dita actividade de cros é moi positiva tanto a efectos da promoción de hábitos saudables, de convivencia entre os alumnos de distintos centros da comarca, como de achegamento da xuventude á natureza”, esclarecen, pero reiterando que “este actos tan masivos só promoven un uso abusivo dun espazo natural, sen educar nos seus valores, e sen repercusión positivas para o lugar”. Por ello, pedirán a la organización que trasladen al evento a otros lugares como pistas deportivas o montes de eucalipto.