Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Las obras de canalización acaban en Rúa Panadeira y comienza la instalación de baldosa hidráulica en Cesteiros

Las obras de mejora de Panadeira, Cesteiros y Viña da Fonte están valoradas en 300.000 euros

Redacción
09/10/2025 20:54
Estado de la Rúa Panadeira, en Sanxenxo
Estado de la Rúa Panadeira, en Sanxenxo
Cedida

Las obras de mejora en las calles Cesteiros y Panadeira avanzan con los trabajos de colocación de la baldosa hidraúlica y la canalización de la red de saneamiento y abastecimiento, tras concluir ya la actuación en la Rúa Panadeira. La obra continuará con el proyecto de pavimentación de las calles del entorno del mercado que incluyen, además de Panadeira y Cesteiros, Viña da Fonte.

El proyecto de mejora de estos viales, valorado en más de 300.000 euros, incluye la renovación del alumbrado, la señalización y el drenaje existente, según recalcaron ayer fuentes municipales. En cuanto a los semáforos en el cruce de la Rúa do Progreso se prevé su traslado a la nueva ubicación de los pasos de peatones y la adaptación de sus ópticas. A lo largo de toda la actuación se renuevan completamente los pavimentos en las aceras mediante la colocación de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón.

Como complemento a reordenación del espacio urbano y la renovación de pavimentos, en el presente proyecto se contempla también la colocación de mobiliario y de jardinería. En este sentido, se prevé la colocación de una barandilla en la Rúa Progreso para impedir a los peatones que crucen la calzada por zona no habilitada; en la Rúa Viña da Fonte, en la plazoleta, para proteger del desnivel entre la plaza y la nueva acera. También está prevista la colocación de bancos, papeleras y la creación de dos nuevas zonas ajardinadas.

Con estas mejoras, el objetivo del gobierno local pasa por no solo renovar las infraestructuras básicas, sino también hacer más agradable y accesible esta parte del municipio para vecinos y visitantes.

Te puede interesar

Uno de los elementos criticados por la formación opositora

Somos Ribadumia tilda de “chapuza” la colocación de los puntos de recarga de vehículos
Redacción
Imagen de la presentación en el Auditorio de Vilagarcía

La Vilagarcía más poética y pictórica da vida a la nueva publicación de Teófilo Edicións
Fátima Frieiro
Jéssica Bouzas prosigue en Japón su gira asiática

De China a Japón: la gira asiática de Jéssica Bouzas no tiene tregua
Gonzalo Sánchez
Jose Tizón se queda sin alternativas en ataque para el derbi del domingo en A Illa contra el Céltiga

El Boiro se queda cojo en la delantera para visitar al Céltiga
Gonzalo Sánchez