Sanxenxo presenta un nuevo programa de atención a la infancia y a la adolescencia

La concejala de Servicios Sociales, Pazo Lago, presentó el programa Cedida

“Un programa novidoso que axude a previr situacións de violencia, garantindo contornos seguros e protectores, en definitiva, fomentar o bo trato á infancia”. Así presentó ayer a la concejala de Servicios Sociales, Pazo Lago, a las ANPA el nuevo programa municipal de atención a la infancia y a la adolescencia que, en esta primera edición, incluirá cuatro actividades pensadas en la prevención (uno de cada cinco niños sufre abusos sexuales); sensibilización, promoción y difusión (trabajar en el conocimiento de sus derechos y brindarles puntos de ayuda como el teléfono de la infancia); participación (creando un grupo de trabajo con participación infantil y adolescente); e intervención (desplegando medidas de protección ante cualquier situación de vulnerabilidad).

La primera actividad será los días 20 y 21 de octubre, en el Auditorio: “Tus hijos consumen porno: Qué vas a hacer”, un taller impartido por el doctor en Psicología José Luis García. Los siguientes talleres, de los que se irá informando de las fechas, serán sobre discapacidad, la formación de lugar seguros en el ámbito deportivo y de ocio, herramientas para prevenir violencia sexual y la salud emocional.