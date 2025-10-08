Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo presenta un nuevo programa de atención a la infancia y a la adolescencia

El Concello pone en foco en la prevención, sensibilización, participación e intervención en situaciones de vulnerabilidad

Redacción
08/10/2025 20:04
La concejala de Servicios Sociales, Pazo Lago, presentó el programa
La concejala de Servicios Sociales, Pazo Lago, presentó el programa
Cedida

“Un programa novidoso que axude a previr situacións de violencia, garantindo contornos seguros e protectores, en definitiva, fomentar o bo trato á infancia”. Así presentó ayer a la concejala de Servicios Sociales, Pazo Lago, a las ANPA el nuevo programa municipal de atención a la infancia y a la adolescencia que, en esta primera edición, incluirá cuatro actividades pensadas en la prevención (uno de cada cinco niños sufre abusos sexuales); sensibilización, promoción y difusión (trabajar en el conocimiento de sus derechos y brindarles puntos de ayuda como el teléfono de la infancia); participación (creando un grupo de trabajo con participación infantil y adolescente); e intervención (desplegando medidas de protección ante cualquier situación de vulnerabilidad).

La primera actividad será los días 20 y 21 de octubre, en el Auditorio: “Tus hijos consumen porno: Qué vas a hacer”, un taller impartido por el doctor en Psicología José Luis García. Los siguientes talleres, de los que se irá informando de las fechas, serán sobre discapacidad, la formación de lugar seguros en el ámbito deportivo y de ocio, herramientas para prevenir violencia sexual y la salud emocional.

Te puede interesar

La presentación del Culturgal Expansivo se realizó en el hall del auditorio municipal de Ribeira

El Culturgal Expandido lleva a Ribeira el 25 y 26 todas las disciplinas de la cultura gallega
D. A.
El ministro Planas saluda al presidente de Congalsa

Congalsa pone el foco en Conxemar en una serie de productos “que representan la esencia” de sus marcas
D. A.
Reunión alcalde O Grove consellería Infraestruturas

O Grove presenta una propuesta a la Xunta para humanizar la deteriorada Rúa Luis A. Mestre
A. Louro
cartel de cafe con notas

El Café con Notas regresa con un repaso por la obra de Dvorak
Olalla Bouza