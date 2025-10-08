La red de bibliotecas municipal organiza un programa especial de actividades para octubre

Un anterior espectáculo infantil en la biblioteca de Sanxenxo EC

La red de bibliotecas de Sanxenxo organiza una programación de actividades especial para el mes de octubre, con motivo del Día Internacional de las Bibliotecas, que se celebra el día 24 de este mes.

El prograna comienza hoy por la tarde en la biblioteca de Vilalonga, a las 18:30 horas, con una sesión para público familiar a cargo de la cuentacuentos y escritora gallega, Charo Pita.

La siguiente cita será mañana en la biblioteca de Sanxenxo, también a las 18:30 horas, con el espectáculo narrativo ‘A Ramona pequena vai á lúa’ de el autor y compositor, Pakolas. El evento está dirigido a niños de entre tres y nueve años.

La siguiente semana las actividades continuarán el martes 14 en la biblioteca de Portonovo con el espectáculo ‘Estrebillos’ de la educadora María da Pontragha, una serie de cuentos y canciones para jugar con las palabras y las emociones.

La programación concluirá los días 16 y 23 de octubre con dos actividades de magia a cargo de los magos Dani García y O Mago Pago respectivamente. Ambos espectáculos serán en la biblioteca de Sanxenxo.

Para poder asistir a cualquiera de los eventos es necesaria inscripción previa llamando a las respectivas bibliotecas.