Sanxenxo efectuará una subida forzosa de 35 euros anuales en la tasa de basura municipal

Un camión de la basura en la zona portuaria de Sanxenxo Cedida

Sanxenxo realizará de cara al año que viene una subida forzosa de 35 euros anuales en la tasa de basura municipal, de acuerdo con el cumplimiento de la Ley de Residuos que el Gobierno de España aprobó con el apoyo de sus socios.

Hasta ahora, los ayuntamientos españoles recaudaban una media del 60% del coste del servicio de recogida de basura, y el 40% restante se cubría con ingresos de otros impuestos o tasas. Sin embargo, la Ley de Residuos (artículo 11, punto tres) establece que la tasa no puede ser deficitaria: “La entidades locales establecerán una tasa que recaude el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamientos de los residuos”.

De esta forma, la urbana pasa de 87,52 euros a 123 (35,48 euros más) y la tasa del rural de 43,77 euros a 79 (35,23 euros más). Las familias en situación de vulnerabilidad podrán beneficiarse de la exención total de la tasa y los establecimientos que firmen convencios con asociaciones benéficas para el aprovechamiento de alimentos, podrán bonificar hasta un 20%.

Pese a la subida, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, una familia que vive en Sanxenxo en el rural pagará menos que en otras localidades de la comarca, como es Vilagarcía donde se cobrarán 130 euros, siendo la diferencia de 50 euros, o el caso de O Grove que ascidende a 93 euros, con una diferencia de 14 euros.

Respecto al área urbana, las familias pagarán siete euros menos que en Vilagarcía y nueve menos que en Pontevedra, y eso que hay concellos que no han ajustado su tasa al coste real del servicio como obliga la ley, según señalan desde la administración sanxenxina.

En cuanto a las actividades económicas de comercios, bares, hoteles y otros establecimientos semejantes, la tasa seguirá estando por debajo de otros municipios de la provincia. Por ejemplo, un comercio pagará en Sanxenxo 220 euros anuales frente a los 251 de Pontevedra y 278 de Vilagarcía. Un hotel de unas 20 habitaciones pagará entre 680 y 1.100 euros dependiendo si tiene comedor exclusivo para clientes o no, y en Vilagarcía y Pontevedra se pagan 835 y entre 1.350 y 1.711 euros, respectivamente.