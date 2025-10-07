Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo identifica al responsable de un vertido de escombros en contenedores de Portonovo

El infractor se expone a una sanción que puede ascender hasta los 300 euros

Sandra Rey
07/10/2025 15:40
Los escombros depositados en uno de los contenedores
Los escombros depositados en uno de los contenedores
Cedida

La Policía Local de Sanxenxo identificó hace unos días al responsable de un vertido de escombros de obra en dos contenedores públicos de materia orgánica en Portonovo. La actuación de los agentes se llevó a cabo tras el aviso y colaboración de un vecino que alertó de la situación. 

Tras comprobar la veracidad de los hechos, los policías consiguieron dar con el infractor. Los residuos -bloques de hormigón- procedían de una obra que estaba realizando en un garaje.

El responsable de los acontecimientos retiró voluntariamente los escombros depositados en el interior de los contenedores, aunque ahora se expone a una sanción grave que puede ir desde los 90,16 euros hasta los 300.

La Policía Local agradece la colaboración ciudadana ante este tipo de comportamientos.

Te puede interesar

El equipo en Salceda de Caselas durante las pruebas para subir de cinturón

Los vilagarcianos Leyre Villamediana y Jose Nogueira logran el cinturón negro
María Caldas
espectaculos vilagarcia

Qué hacer en Vilagarcía en los próximos meses: El humor de Piedrahita, el tributo a Abba o el espectáculo infantil 'Nymeria', en la agenda
Olalla Bouza
Toma de posesión de la nueva policía

Vilagarcía suma una nueva policía local
Olalla Bouza
Asamblea de delegados de la conserva de CCOO en Vilagarcía

Mismo trabajo, mismo salario: La equiparación salarial vuelve a ser clave en el convenio de la conserva
Olalla Bouza