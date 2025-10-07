La Policía Local de Sanxenxo identifica al responsable de un vertido de escombros en contenedores de Portonovo

Los escombros depositados en uno de los contenedores Cedida

La Policía Local de Sanxenxo identificó hace unos días al responsable de un vertido de escombros de obra en dos contenedores públicos de materia orgánica en Portonovo. La actuación de los agentes se llevó a cabo tras el aviso y colaboración de un vecino que alertó de la situación.

Tras comprobar la veracidad de los hechos, los policías consiguieron dar con el infractor. Los residuos -bloques de hormigón- procedían de una obra que estaba realizando en un garaje.

El responsable de los acontecimientos retiró voluntariamente los escombros depositados en el interior de los contenedores, aunque ahora se expone a una sanción grave que puede ir desde los 90,16 euros hasta los 300.

La Policía Local agradece la colaboración ciudadana ante este tipo de comportamientos.