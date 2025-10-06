Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Herido un ciclista al colisionar contra un vehículo en Sanxenxo

El afectado presenta magulladuras en la rodilla y en la cara, así como un posible esguince cervical

Sandra Rey
06/10/2025 15:13
Imagen del momento del suceso
Imagen del momento del suceso
Concello de Sanxenxo

Un ciclista resultó herido esta mañana en un accidente de tráfico como consecuencia del impacto contra un turismo. Un vehículo que iba dirección Pontevedra por la PO-308, a la altura de la subida a Miraflores hizo un giro a la izquierda sin percatarse de que en sentido contrario circulaba un ciclista, ocasionando una colisión fronto-lateral entre ambos.

Como consecuencia del impacto el ciclista resultó herido, sufriendo magulladuras en la rodilla y en la cara, así como un posible esguince cervical. Asimismo, tanto la bicicleta como el coche implicado registraron daños materiales.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Policía Local de Sanxenxo, la Guardia Civil de Tráfico y urgencias sanitarias, que se encargaron de regular la circulación y asistir a los implicados. 

