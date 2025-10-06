Herido un ciclista al colisionar contra un vehículo en Sanxenxo

Imagen del momento del suceso Concello de Sanxenxo

Un ciclista resultó herido esta mañana en un accidente de tráfico como consecuencia del impacto contra un turismo. Un vehículo que iba dirección Pontevedra por la PO-308, a la altura de la subida a Miraflores hizo un giro a la izquierda sin percatarse de que en sentido contrario circulaba un ciclista, ocasionando una colisión fronto-lateral entre ambos.

Como consecuencia del impacto el ciclista resultó herido, sufriendo magulladuras en la rodilla y en la cara, así como un posible esguince cervical. Asimismo, tanto la bicicleta como el coche implicado registraron daños materiales.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron la Policía Local de Sanxenxo, la Guardia Civil de Tráfico y urgencias sanitarias, que se encargaron de regular la circulación y asistir a los implicados.