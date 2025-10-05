Sanxenxo concluye la temporada alta con más de 2.1 millones de pernoctaciones

Visitantes en pleno julio en Sanxenxo - Mónica Ferreirós

El concello de Sanxenxo logró sumar hasta 2.118.632 pernoctaciones en los meses de temporada alta, es decir, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, según el Big Data sobre la actividad turística que hace Orange para Mancomunidade do Salnés.

Si desglosamos la información proporcionada, los datos reflejan que el municipio acogió durante los cuatro meses a 1.315.187 visitantes -personas que vinieron a Sanxenxo durante el día, pero que no pernoctaron en el municipio- y 509.042 viajeros que sí pernoctaron.

Teniendo en cuenta el número total de pernoctaciones, dividiendo estas entre el número de viajeros, el resultado refleja que la media es de 4,16 pernoctaciones por viajero, pudiendo aumentar o disminuir el dato según el mes.

En cuanto a los tipo de alojamientos en Sanxenxo, el municipio alberga 90.539 plazas turísticas (4.560 plazas más que en 2023) que se distribuyen en tres tipos: 16.745 plazas corresponden a hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, casas rurales y campings; 17.264 son viviendas de uso turístico; y 56.530 plazas pertenecen a segundas residencias.

Estos datos reafirman una vez más que Sanxenxo es el principal destino turístico del norte en verano. Atendiendo a datos del INE y a las pernoctaciones exclusivamente hoteleras, San Sebastián y Bilbao superan al municipio gallego, pero este lo compensa con diferencia con las viviendas de uso turístico y las segundas residencias, alojamientos que en Sanxenxo triplican a oferta de ambas ciudades vascas.