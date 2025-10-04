El Sexto Simposio de Clubs Náuticos pone el foco en los eventos deportivos para desestacionalizar el turismo

Asistentes al Sexto Simposio de Clubs Náuticos - Cedida

El Sexto Simposio de Clubs Náuticos de España, que se celebra este fin de semana en Sanxenxo, puso ayer el foco en la celebración de eventos de carácter depotivo como alternativa que contribuye a desestacionalizar la oferta turística de Galicia fuera de la temporada estival, junto al turismo de congresos habitual en los meses de otoño. “Estas dúas modalidades conflúen directamente neste encontro que reúne por unha parte a celebración dun evento a nivel nacional e por outra a práctica deportiva e a oferta náutica de Galicia”, destacó el director autonómico de Turismo, Xosé Merelles.

Asimismo, Merelles subrayó que, según datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR), en 2023 “o turismo deportivo foi o que maior gasto medio diario concentrou con 125,6 euros ao día, fronte aos 112,5 euros do turismo gastronómico, o seguinte en valor”. Según la ETR, que mide el turismo nacional, los eventos deportivos suponen el 1,4% de los viajes de los españoles a Galicia.

También, el director de Turismo resaltó la potencialidad de Galicia en el ámbito náutico “grazas á tradición marítima da comunidade e tamén aos máis de 2.500 quilómetros de litoral e ás súas augas cunhas boas condicións para a navegabilidade”. “Galicia está a posicionarse como referentes nos grandes eventos náuticos”, afirmó.

En este sentido, Merelles recordó la importante apuesta que hace su departamento por el turismo náutico, con una inversión en 2024 de más de tres millones de euros para la mejora de las infraestructuras de los puertos deportivos, cofinanciados por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Por su parte, durante la mesa redonda ‘Deporte como fomento do turismo náutico. Clubs náuticos e deporte de base’, el secretario general para el Deporte, José Ramón Late Lasa, destacó que, mientras que en España las licencias deportivas de las modalidades acuáticas representan el 4,1% del total, en Galicia ese porcentaje aumenta hasta el 7,5% gracias a las federaciones de surf, vela, piragüismo, actividades subacuáticas, pesca, motonáutica, salvamento y socorrismo, triatlón, remo y esquí náutico. Además, apuntó que la comunidad gallega acerca una de cada diez licencias acuáticas con las que cuenta España.

Durante el encuentro, el director de Turismo de Galicia elogió también la elección de Sanxenxo para la celebración de este evento, inaugurando así la temporada de otoño en la localidad. “Deste xeito, incentívase a oferta turística coa celebración dun evento de carcácter nacional fóra da tempada alta”, subrayó Merelles, mostrando su deseo de que se continúen a registrar buenos indicadores turísticos en esta zona. Durante los ocho primeros meses del año, más de 205.000 personas visitaron la Ría de Arousa y la comarca de O Salnés, de las que solo durante el pasado mes de agosto lo hicieron 64.372.