Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La Policía Local de Sanxenxo registró este año 581 objetos perdidos y casi 200 están ya con sus dueños

Los propietarios tienen 24 meses para reclamarlos en la jefatura de policía

Sandra Rey
03/10/2025 21:08
La carteras con dinero son de los extravíos más frecuentes
La carteras con dinero son de los extravíos más frecuentes - Cedida

La Policía Local de Sanxenxo registró en lo que va de año 581 objetos perdidos, de los que 192 fueron ya devueltos a sus propietarios, bien por su propia reclamación o porque los agentes lograron localizarlos a través de sus datos de identificación. El resto continúa a buen recaudo en las dependencias policiales a la espera de que aparezca su dueño. Allí permenecerán hasta un máximo de 24 meses antes de detruirlos o donarlos a algún colectivo social.

Los meses con más objetos extraviados coinciden con los de mayor actividad turística. En agosto se recogieron 214 y en julio 157, frente al mes de enero en el que llegaron a las dependencias policiales 15. En cuanto a las zonas con más pérdidas, el Paseo de Silgar y la zona portuaria de Sanxenxo son los principales puntos, espacios que coinciden con la mayor concentración de personas durante el verano, pero también los espacios públicos de Portonovo son zonas habituales de extravíos.

Entre los objetos se encuentran carteras con dinero, tarjetas bancarias, permisos de conducción, móviles, ordenadores o tablets, tarjetas sanitarias, joyas y más. En el caso de los móviles, se dejan encendidos todo el tiempo posible y, casi siempre, son los propios propietarios quienes llaman para recuperarlos.

Te puede interesar

Presentación de la iniciativa

A Pobra recogerá los testimonios de los más mayores para crear un mapa de memoria local
Sandra Rey
Presentación del partido de Leyendas del Real Madrid en memoria de Jesús Alonso, fundador de Jealsa

Barraña disfruta este sábado de las leyendas del Real Madrid
Gonzalo Sánchez
El balance de los datos, hoy, en la sede de la entidad comarcal

El Plan Integrado de Empleo consiguió la inserción laboral del 85% de alumnos y explora nuevas áreas
Beni Yáñez
Pleno de la Diputación de A Coruña

Barbanza recibe 17,8 millones del Plan Único de la Diputación
Sandra Rey