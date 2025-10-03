La Policía Local de Sanxenxo registró este año 581 objetos perdidos y casi 200 están ya con sus dueños

La carteras con dinero son de los extravíos más frecuentes - Cedida

La Policía Local de Sanxenxo registró en lo que va de año 581 objetos perdidos, de los que 192 fueron ya devueltos a sus propietarios, bien por su propia reclamación o porque los agentes lograron localizarlos a través de sus datos de identificación. El resto continúa a buen recaudo en las dependencias policiales a la espera de que aparezca su dueño. Allí permenecerán hasta un máximo de 24 meses antes de detruirlos o donarlos a algún colectivo social.

Los meses con más objetos extraviados coinciden con los de mayor actividad turística. En agosto se recogieron 214 y en julio 157, frente al mes de enero en el que llegaron a las dependencias policiales 15. En cuanto a las zonas con más pérdidas, el Paseo de Silgar y la zona portuaria de Sanxenxo son los principales puntos, espacios que coinciden con la mayor concentración de personas durante el verano, pero también los espacios públicos de Portonovo son zonas habituales de extravíos.

Entre los objetos se encuentran carteras con dinero, tarjetas bancarias, permisos de conducción, móviles, ordenadores o tablets, tarjetas sanitarias, joyas y más. En el caso de los móviles, se dejan encendidos todo el tiempo posible y, casi siempre, son los propios propietarios quienes llaman para recuperarlos.