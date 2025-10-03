Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El entorno del Con da Romaíña contará con un parque micológico abierto al público

Se trata de una iniciativa impulsada por el IES Vilalonga y que implicará la implantación de unas 50 árboles micorrizados catalogados con un QR

Sandra Rey
03/10/2025 18:21
Entono del Con da Romaíña
Entono del Con da Romaíña - Cedida

El entorno del Con da Romaíña acogerá un parque micológico abierto al público donde se podrá acudir a conocer setas, una propuesta que se incluye dentro de un proyecto del IES Vilalonga y que fue reconocido por la Xunta como una de los mejoras propuestas de innovación en Formación Profesional.

El Concello acondicionará en los próximos días el espacio en cuestión y la intervención consistirá en la implantación de unos 50 árboles micorrizados catalogados con un QR. “Trátase dun proxecto novidoso que, ademáis da parcela educativa, ten outra social da que se poderán beneficiar outros escolares e veciños do municipio”, explica la concejala de Educación, Nati Parada.

Además de este Parque Micológico, a nivel diáctico en las instalaciones del centro se creará un Huerto Micológico, es decir, un lugar específico donde poder cultivar setas y champiñones.

Asimismo, el proyecto incluye también una parte gastronómica, la más relacionada con la hostelería y el turismo, en la que se pretende elaborar productos que no se comercializan actualmente. La idea es realizar pruebas con setas silvestres que se pueden encontrar en la zona y que no son tan conocidas en el ámbito gastronómico. En esta parte se colaborará con el CIFP Carlos Oroza.

