Sanxenxo inicia la puesta a punto de las playas en Canelas, con la sustitución de su pasarela

Trabajos de mejora en la playa de Canelas, en Sanxenxo - Cedida

El Concello de Sanxenxo inicia la mejora y puesta a punto de las playas del municipio coincidiendo con el cierre oficial de la temporada de baño.

Los trabajos comenzaron esta semana en el arenal de Canelas con la sustitución de la pasarela provisional por una fija ligeramente elevada sobre la arena para permitir el avance de la duna bajo la misma, una actuación que tendrá un coste de casi 32.000 euros subvencionados por el Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia.

La zona de acceso sufre numerosos arrastres por la bajada de pluviales por el vial de acceso a la playa para lo que se proyecta una rejilla de recogida de aguas.

La pasarela, además de dar acceso a la playa, se conectará con otra ya existente a través de la que se accede a la caseta de baños y servicios. Se instalarán dos tramos de pasarela, con una longitud de 40 metros que dará acceso al arenal y contará con alumbrado de luces LED.

Silgar y Area de Agra

El Concello también tiene previsto actuar en la playa de Silgar creando un nuevo acceso peatonal. El arenal cuenta con 8 conjuntos de escaleras dobles y dos rampas para los usuarios con movilidad reducida y carros. .

Esta actuación cuenta con una ayuda de más de 54.000 euros de la Consellería do Mar a través del GALP en la que también se incluye una nueva pasarela en Area de Agra para personas con movilidad reducida.