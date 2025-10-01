Sanxenxo impulsa un programa educativo contra la violencia de género entre escolares

Se trata de una iniciativa de las concejalías de Servicios Sociales y de Educación - Cedida

El Concello pone en marcha en el IES Sanxenxo el programa ‘Querernos ben’, una acción educativa contra la violencia de género.

Conscientes de que la educación afectivo sexual continúa siendo un tabú y que la falta de información es uno de los motivos por los que los adolescentes carecen de contenidos adecuados, para comenzar los pilares de las relaciones saludables, las concejalías de Servicios Sociales y Mayores y de Educación impulsan esta actividad para el alumnado de sexto de Primaria y segundo de ESO.

En este proyecto participará el CEIP Cruceiro de Vilalonga, CEIP Magaláns, CEIP Nantes, CEIP A Florida, CEIP Noalla, IES Sanxenxo, IES Vilalonga, CEIP Portonovo y Colegio Plurilingüe Abrente.

En los últimos años, el Concello está trabajando en la educación afectivo sexual como foco de prevención de futuras conductas y manifestaciones de violencias.

La actividad contará con profesionales cualificados y formados, con una programación específica y supervisado por las profesionales del CIM combinando teoría, material audiovisual y dinámicas y juegos para reforzar el aprendizaje en un contexto más distendido y ameno.